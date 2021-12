Episodul pilot al Sinestezia, proiectul cultural al Asociației Industrii Creative, s-a încheiat. Pe scurt, acesta a însemnat 5 zile în care 14 artiști au adus arta în fața publicului pe 5 scene, sub forme de manifestare variate și contemporane.

Instalația video interactivă din centrul orașului Iași, workshop-urile de dans contemporan, performance-urile de la Palatul Culturii și Casa Muzeelor, atelierul de sintetizatoare modulare s-au desfășurat cu sute de participanți fizic și mii de spectatori online. Sinestezia a adus un produs cultural nou, sub forma unei colaborări dintre 9 artiști din țară, care au creat la Iași performance-ul „Noi ne-am iubit în pandemie”.

„[…] nu am bănuit cât de specială și diferită poate fi experiența de a cânta într-un spațiu cu un ecou atât de mare, în care sunetul se plimbă printre coloane, plutește în înalturi și se întoarce întârziat din depărtarea culoarelor lungi. A fost magic! Mulțumim întregii echipe care a pus cu mare sârguință la cale această sinestezie a noastră, în locația perfectă. De asemenea, mulțumim publicului ieșean care ne-a îmbrățișat cu felicitări. Înseamnă mult pentru noi să simțim această apropiere, să simțim că ceea ce facem își atinge scopul. To be repeated…”, povestește Ana Cristina Leonte, solist al performance-ului „Heart Cave”, de la Palatul Culturii).

„Sinestezia mi-a adus aminte încă o dată motivul pentru care am ales să fac meseria asta. Am reușit să ridicăm performance-ul în 3 ore cu o echipă pe care o cunoșteam doar parțial. De ce am reușit? Pentru că nu au existat orgolii, pentru că toți artiștii și toată echipa tehnică au fost în același gând, iar rezultatul a fost unul pe măsură. Exact așa îmi imaginam că voi face meseria asta atunci când visam să devin actor. […] În urma acestei experiențe și colaborări cu Sinestezia, ne-am propus să ducem mai departe poetry performance-ul „Noi ne-am iubit în pandemie”, să-l dezvoltăm și să ne plimbăm cu el prin țară și, de ce nu, peste granițe.” – Iustinian Turcu, actor, performance „Noi ne-am iubit în pandemie”.

„Există momente în viața unui artist când planetele se aliniază cumva și totul se întâmplă așa cum ți-ai fi dorit… Cam așa a fost și experiența noastră la Sinestezia, ceea ce părea o mare provocare la început (să compui un performance atât de complex într-un timp atât de scurt), s-a dovedit a fi o mare bucurie. […] A fost un vis, scurt, dar atât de frumos, iar pentru asta vreau să le mulțumesc fiecăruia în parte și mulțumesc Iașiului pentru că ne-a primit cu atâta căldură. Stați aproape, va urma!?”

Marius Ursache aka Spacenoodles (atelier interactiv de sintetizatoare modulare – Spacenoodling): „Pe lângă faptul că a fost o onoare să fiu într-un line-up de artiști mult mai buni, am avut un public delicios, care s-a jucat cu cablurile spaghetti și a făcut muzică, mai bine decât îmi iese mie în 90% din cazuri. Deci, când e următoarea ediție?”

Eduard Draude (artist și organizator) sintetizează: „Publicul ieșean a îmbrățișat cu entuziasm acest tip de eveniment cultural pilot care invită artiștii și creațiile lor să se contopească cu spectatorii, într-o conexiune dincolo de scenă. Prin instalația artistică interactivă, prin cele două performance-uri și două workshop-uri, toate desfășurate în spații și zile diferite, evenimentul Sinestezia s-a simțit aproape ca o necesitate în a exista, iar asta ne bucură foarte mult și ne impulsionează să îl continuăm și să îl creștem. […] Vă mulțumim tuturor celor care ați contribuit la înfăptuirea sinesteziei, atât artiștilor parcă veniți din niște lumi fermecate, cât și celor din spatele cortinei, magicieni despre care vă vom mai vorbi cu alte ocazii. Și, nu în ultimul rând – vouă, public drag, fără de care actul artistic nici nu ar mai fi posibil.”

Sinestezia este un proiect dezvoltat în anul 2021 de Asociația Industrii Creative, co-finanțat de Primăria Municipiului Iași și sprijinit de Showberry.

Mai multe detalii, fotografii și înregistrările evenimentelor se află pe pagina de Facebook Sinestezia și pe site-ul www.asociaindustriicreative.com