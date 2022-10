Joi, 20 Octombrie 2022 a avut loc o nouă ediție a Festivalului de toamnă ,,Legănare de Vânt”, în cadrul căruia, elevii Școlii Gimnaziale ,,Grigore Ghica Voievod” și preșcolarii GPN 7 ȘI GPN 8 au susținut diverse momente artistice. Evenimentul a fost găzduit de Centrul Multifuncțional din Ițcani.

Pe ritmuri melancolice sau pline de dinamism, participanții au defilat, au dansat, au cântat, au recitat poezii, au pus în scenă dramatizări încărcate de esență, iar costumațiile viu colorate au încântat privirile spectatorilor. Evenimentul s-a remarcat atât prin varietatea momentelor artistice, cât și prin amenajarea plină de rafinament și candoare a sălii de spectacol. Lucrările plastice ale școlarilor, împreună cu cele ale prof. Răzvan Horobeț, au înfrumusețat salonul de expoziție, recreând atmosfera boemă de toamnă târzie.

Finalul festivalului a produs multă fericire în rândul micilor participanți. Aceștia s-au bucurat de zecile de baloane colorate, dar și de roadele dulci oferite de organizatorii evenimentului. Activitatea a fost coordonată cu multă migală de către dna consilier educativ, Corina Stavnic și dna director, Marlena Moscal, alături de cadrele didactice implicate în proiect.

Proiectul a reprezentat ocazia perfectă de întâlnire a tuturor, copii – părinți- cadre didactice, într-o lume a fanteziei și a inocenței, a armoniilor pline de vitalite, a culoriilor îndrăznețe, conferind întregii activități extrașcolare, nu doar un caracter recreativ, cât mai ales, unul cu puternice valențe formative.

La sfârșitul activității, dna consilier educativ a împărtășit câteva gânduri: ,,În fiecare an, în luna Octombrie, unitatea noastră școlară celebrează frumusețea și bogăția toamnei printr-un Proiect-Festival, în cadrul căruia preșcolarii și școlarii își dezvoltă impulsul creativ. Sub îndrumarea harului cadrelor didactice s-au educat totodată tinerele vlăstare spre a-și dezvolta gustul pentru frumos, a aprecia și realiza creații artistice”.