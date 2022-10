În perioada 10-14 octombrie 2022, cinci elevi și două cadre didactice de la Școala gimnazială „George Voevidca” din Câmpulung Moldovenesc au participat la cea de a doua mobilitate în cadrul proiectului de schimb interșcolar întitulat We Do STEAM Together (STEAM), realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus+ 2020-1-TR01-KA229-093254.

România a fost reprezentată în cadrul mobilității de către elevii Pauliuc Rareș-Mihai, Puiu Darius Ștefan, Țebrean Vlad, Andronicescu Ilinca și Negură Diana-Andreea din clasa a VI-a și de către doamnele profesoare Pasinciuc Alin– Roxana (profesor de biologie) și Ifrim Anca–Alexandra (profesor învățământ primar). Gazda mobilității a fost Școala Podstawowa nr.5 din localitatea Swidnik, Polonia. La această mobilitate au participat elevi și cadre didactice din toate cele cinci țări implicate în proiect: Turcia (coordonatoare proiect), Estonia, Portugalia, Polonia și România.

Obiectivele proiectului urmăresc dezvoltarea competenţelor TIC şi de limba engleză ale elevilor, promovarea activităților integrate de învățare care încurajează elevii să contextualizeze problemele lumii reale, cooperarea între parteneri în vederea dezvoltării școlilor la un standard european comun, cunoașterea practicilor educaționale din alte țări, precum și dezvoltarea cooperării între profesori.

Prima zi a mobilităţii a debutat cu vizitarea școlii gazdă și cu o serie de activități sportive ce au avut loc pe baza sportivă a unității de învățământ. Ziua s-a încheiat cu prezentarea școlilor partenere, prilej de familiarizare a participanților cu specificul sistemelor de învățământ din țările europene.

Activitatea desfășurată în cea de a doua zi s-a concentrat pe diverse abordări STEAM, fiind organizate vizite de observare în tabăra de concentrare Majdanek din Lublin și în centrul vechi al orașului, la Teatrul NN.

În cea de a treia zi au avut loc ateliere de lucru pentru elevi și profesori în cadrul școlii gazdă. Elevii au participat la diverse experimente, ateliere fizice, la activități de programare și explorare. La finalul zilei, elevii au fost invitați să ia cina în familiile elevilor polonezi, descoperind astfel valorile culturale ale țării gazdă.

A patra zi a fost dedicată unui workshop culinar. Elevii școlilor partenere, împreună cu elevii școlii gazdă au gătit găluște tradiționale și mini-pizza. După-amiază s-a vizitat centrul orașului Lublin, unde, alături de un ghid local, elevii au ascultat povestea orașului și au participat la un joc interactiv de cunoaștere a celor mai importante monumente din Lublin și de descoperire a locurilor interesante ale orașului.

Ultima zi a mobilității a constat într-o vizită de documentare la Muzeul Revoltei și la Centrul Științific Copernicus din Varșovia.

„În cadrul acestei mobilități am legat noi prietenii, am învățat lucruri noi, a fost o experiență de care îmi voi aminti cu mare drag. Aș repeta-o oricând!” mărturisește elevul Puiu Darius Ștefan.

Mobilitatea a oferit elevilor posibilitatea dezvoltării competențelor lingvistice prin comunicarea în limba engleză, aceștia înțelegând importanța studierii limbilor străine în școală. În același timp, toți cei implicați în proiect au avut ocazia de a împărtăși din experiența acumulată și de a-și lărgi orizonturile cunoașterii prin contactul direct cu alte culturi, tradiții și valori europene.

prof. Ifrim Anca – Alexandra

prof. Pasinciuc Alina – Roxana