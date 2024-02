În luna martie, Film Now deschide cortina către o serie de producții cinematografice captivante și propune o varietate de titluri atractive și distribuții remarcabile, pentru a oferi o experiență plină de adrenalină și intensitate.

De la thrillerul incitant „Văduve”, careexploreazădestinul unor femei puternice, rămase fără soți în urma unui jaf, la epopeea antrenantă „Infinit”, cu eroi careînfruntăforțe supranaturale pentru a salva lumea, Film Now poartă publicul printr-un carusel de trăiri și senzații care vor face deliciul amatorilor genului de acțiune. Nu lipsesc nici emoțiile din „Furtună Infinită”, filmul biografic despre un salvamontist nevoit să supraviețuiascăunui viscol devastatorpe Muntele Washington sau umorul, suspansul și efectele specialedin pelicula „Bărbați în Negru: Internațional”, în care agenții MiB se luptă cu răufăcătorii Universului.

Sâmbătă,02 martie, de la ora 21:40, Film Now provoacă cinefilii să se alăture unei aventuri încărcate de tensiune și intrigi în thrillerul exploziv „Văduve/ WIDOWS (2018)”. Cu o distribuție de excepție,avându-le în rolurile principale pe Viola Davis, Elizabeth Debicki și Michelle Rodriguez, filmul prezintă povestea tulburătoare despre răzbunarea și curajul unor femei rămase văduve după o tentativă eșuată de jaf armat. Confruntate cu o datorie amenințătoare și lipsite de sprijin, protagonistele decid să își unească forțele în încercarea disperată de a duce la îndeplinire furtul planificat de bărbații lor. Acțiunea este plasată în Chicago-ul contemporan, într-o perioadă marcată de tulburări sociale și politice, iar încordarea crește atunci când Veronica (Viola Davis), Alice (Elizabeth Debicki), Linda (Michelle Rodriguez) și Belle (Cynthia Erivo) își iau soarta în propriile mâini pentru a-și construi un viitor dupăregulile impuse de ele.

Duminică, 03 martie, de la ora 20:00, doza de acțiune este garantată cu un film care va tăia răsuflarea,thrillerul SF „Infinit/ INFINITE (2021)”.Mark Wahlberg joacă rolul principal al personajului Evan Macauley, un individ copleșit de viziuni ale unor vieți anterioare și bântuit de amintiri enigmatice, care descoperă că destinul său este strâns legat de salvarea lumii de la distrugere. În regia lui Antoine Fuqua, cunoscut pentru „Training Day” și seria „Equalizer”, pelicula aduce în discuție conceptul intrigant al reîncarnării, oferind o poveste plină de suspans, care va ține telespectatorii lipiți de micile ecrane de la început și până la sfârșit.

Vineri, 08 martie, de la ora 21:30, Film Now invită publicul să urmărească dramatismul luptei pentru supraviețuire și al puterii de sacrificiu din „Furtună Infinită/Infinite Storm (2022)„, un lungmetraj bazat pe fapte reale. În centrul acestei povestiri emoționante se află actrița Naomi Watts, cea care dă viață personajului Pam Bales,un salvamontist voluntar din New Hampshire. În timp ce escaladează Muntele Washington, într-una dintre excursiile sale, Pam este surprinsă de o furtună violentă de zăpadă. Pe parcursul coborârii de pe munte, în fața iminentei dezlănțuiri a naturii, întâlnește un bărbat singur, blocat în sălbăticie. Fără să ezite, Pam se angajează într-o cursă contra cronometru pentru a-l salva, înainte ca furia nemiloasă a vremii să le pună în pericol viața.

Duminică, 24 martie, de la ora 20:00, Film Now aduce cea mai recentă producție a celebrei serii de aventuri SF „Men In Black”, „Bărbați în Negru Internațional/ Men in Black: International (2019)„. Agenția guvernamentală responsabilă cu protejarea lumii de pericolele extraterestre s-a extins pe tot globul, iar răufăcătorii Universului sunt tot mai mulți. Chris Hemsworth în rolul Agentului H și Tessa Thompson în interpretareaambițioasei Agente M fac echipă și pornesc într-o nouă misiune spațială pentru salvarea omenirii de cea mai mare amenințare mondială: un spioninfiltratîninteriorulorganizației.

Abonații Digi TV care optează pentru pachetul Digital și aleg extraopțiunea Film Now, cu doar 3 lei/ lună au acces la o selecție de filme îndrăgite de public și laureate de juriile unor festivaluri de renume. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și în platforma Digi Online.

# Văduve

WIDOWS/ 2018

Sâmbătă, 02 martie, la 21:40

Regia: Steve McQueen

Cu: Viola Davis, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez, Cynthia Erivo

# Infinit

INFINITE/ 2021

Duminică, 03 martie, la 20:00

Regia: Antoine Fuqua

Cu: Mark Wahlberg, Sophie Cookson, ChiwetelEjiofor, Dylan O’Brien, Jason Mantzoukas, Rupert Friend, Toby Jones

# Furtunăinfinită

INFINITE STORM/ 2022

Vineri, 08 martie, la 21:30

Regia: MałgorzataSzumowska

Cu: Naomi Watts, Billy Howle, Denis O’Hare

# BărbaţiînNegruInternaţional

Men in Black International/ 2019

Duminică, 24 martie, la 20:00

Regia: F. Gary Gray

Cu: Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Emma Thompson, Liam Neeson, Rebecca Ferguson, KumailNanjiani