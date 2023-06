La data de 17 iunie au fost continuate cercetările în cazul unui eveniment rutier din data de 15.06.2023, privind săvârșirea infracțiunilor de „Conducere a unui vehicul fără permis de conducere” și „Conducere a unui vehicul sub influența alcoolului su a altor substanțe”, fapte prev. și ped. de art. 335 alin. (1) și art. 336 alin. (1) din Codul Penal, toate cu aplicarea prevederilor art. 38, alin. (2) din Codul Penal, dispunându-se măsura reținerii față de șoferul de 31 de ani din satul Măriței, comuna Dărmănești. Prin ordonanța din data de 16.06.2023 a organelor de cercetare penală din cadrul Secției nr. 5 de Poliție Rurală Dărmănești confirmată la aceeași dată prin ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspect. Prin ordonanța din data de 16.06.2023 lucrătorii din cadrul Secției nr. 5 de Poliție Rurală Dărmănești au dispus față de șofer măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 de ore. A fost constituită o escortă formată din polițiști din cadrul Biroului de Ordine Publică Suceava care a procedat la conducerea suspectului reținut și introducerea acestuia în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Suceava. Cercetările sunt continuate pentru săvârșirea infracțiunilor de „Conducere a unui vehicul fără permis de conducere” și „Conducere a unui vehicul sub influența alcoolului su a altor substanțe”, fapte prev. și ped. de art. 335 alin. (1) și art. 336 alin. (1) din Codul Penal, toate cu aplicarea prevederilor art. 38, alin. (2) din Codul Penal, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava.