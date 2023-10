Scena Digitală, platforma online de teatru, film, muzică și dans a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, continuă surprizele pentru public și îi oferă posibilitatea să urmărească online spectacole prezentate în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS). Premierele lunii octombrie sunt „Simfonie și lumină”, al companiei israeliene The Revolution Orchestra, și „Fii tu însuți!”, cu Total Brutal din Germania.

„Simfonie și lumină” este un spectacol care îmbină muzica de orchestră, mișcarea de scenă și proiecțiile video, acesta începând cu unul dintre preludiile lui Chopin și încheind cu piesa „Exit Music” a trupei Radiohead. Membrii orchestrei se mișcă pe scenă și interpretează în lumi vizuale în schimbare, creând astfel o călătorie muzical-teatrală care înfățișează sensul dublu al mișcării – a mișca ceva și a mișca pe cineva – și care întruchipează spiritul muzicii. O incursiune muzicală profundă, sfâșietoare, vindecătoare. Un spectacol monumental, asemenea unei simfonii.

„Fii tu însuți!” continuă o cercetare în desfășurare despre adaptarea culturală a dansatorilor sirieni la peisajul de dans din Germania și Europa, la șapte ani de când au ajuns aici. Spectacolul ia forma unui jurnal ce surprinde viața lor artistică din prezent, precum și gândurile lor. Ce impact are trecerea timpului asupra visurilor, nevoilor și pierderilor noastre? Ce capitole din viața noastră se rescriu, care continuă și ce capitole se șterg? Pot dansatorii să șteargă cu buretele istoria corpurilor lor și să o ia de la capăt, construindu-și o nouă identitate pentru a se integra? Spectacolul întoarce reflectoarele spre aspecte precum genul, fragilitatea, aspirațiile, temerile și umorul dansatorilor. Un manifest sensibil despre identitate într-o lume a discriminării și dezrădăcinării.

Ambele spectacole sunt prezentate în limba engleză, cu traducere în limba română.

Bilete și abonamente pe Scena Digitală

Pe Scena Digitală, abonamentul lunar, cel trimestrial, precum și cel anual includ toate cele peste 60 de spectacole disponibile, la care se adaugă lunar două producții în premieră. Iubitorii de teatru, film, dans și muzică pot alege abonamentul pentru 12 luni la preț de 6 luni, respectiv 299 lei, și abonamentul pentru 3 luni la preț de 2 luni, respectiv 89 lei. Abonamentul lunar costă 49 lei/lună. Spectatorii pot opta și pentru biletul individual, care permite vizionarea unui anumit spectacol la prețul de 30 lei. În perioada de valabilitate a abonamentului, spectacolele pot fi vizionate oricând, oriunde și de oricâte ori. Biletul individual este disponibil patru ore de la activare și alegerea intervalului de timp pentru vizionare.

Platforma de video-on-demand Scena Digitală, distinsă cu premiul special UNITER, poate fi accesată pe site-ul www.scena-digitala.ro.

Toate spectacolele Scenei Digitale oferă și subtitrare în limba engleză.

DETALII DESPRE PREMIERELE LUNII OCTOMBRIE:

SIMFONIE ȘI LUMINĂ

The Revolution Orchestra

Israel

O lucrare pentru o orchestră în mișcare

De: Roy Oppenheim & Zohar Sharon

Creatori

Scrisă și regizată de Roy Oppenheim

Muzica originală: Zohar Sharon

Design mișcare: Ariel N. Wolf

Video-Art Design: Yoav Cohen

Lighting Design: Keren Granek

Scenografia: Zohar Shoef

Costume: Reut Shaibe

Editare text: Ido Ricklin

Sunet: Valery Kotler

Video Art Programming: Daniel Bassin

Participanți

Dirijor: Roy Oppenheim

Vioară: Adi Hlavin, Hagar Maoz, Tomer Einat, Lia Raikhlin, Talia Herzlich, Naama Serfaty

Violă: Daniel Tanchelson, Amir Weizman

Violoncel: Jackie Fay, Yael Shapira, Ben Shibolet

Contrabas: Daniel Sapir

Producător: Daniel Ring

Director general: Omer Lackner

Spectacol prezentat în limba engleză, cu traducere în limba română

Durata: 1h

Data premierei: 12.06.2022

Titlul original: Moods

Fii tu însuți!

Total Brutal

Germania

Concept, regia și coregrafia: Nir de Volff

Cu: Medhat Aldaabal, Mouafak Aldoabl and Haidar Darvish (The Darvish)

Muzica: Mathieu Poterie

Costume și scenografie: Darwin Stapel

Asistent scenografie și costume: Alfie Mor & Sophie Schling

Light design: Asier Solana Arce

Manager de producție: Till Rothmund & Jill Emerson

Foto: Bernhard Musil

O producție a: Nir de Volff / TOTAL BRUTAL

Cu sprijinul: Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa, Fonds DAKU – Take part and Dock11 theater Berlin.

Spectacol prezentat în limba engleză, cu traducere în limba română

Durata: 1h

Data premierei: 05.08.2021

Titlul original: Come as you are # Teil 2