Zilele de luni, mai ales cele care urmeză unui weekend spectaculos, pot deveni complicate. Nu este cazul, însă, la FITS. Ziua noastră de luni a fost miraculoasă!

Dimineață, de la ora 10:00, a avut loc deschiderea celei de a 26-a ediții a Bursei de Spectacole de la Sibiu, eveniment asociat Festivalului care promovează conectivitatea între operatori culturali importanți și profesioniști din domeniul Artelor Spectacolului și Managementului Cultural, urmărind crearea de spații generoase de discuții pe teme relevante pentru realizatorii și interpreții de teatru.

„Istoria de 26 de ani a Bursei a legat o mulțime de proiecte creative. Mulți dintre cei prezenți au o vastă experiență de lucru în slujba comunităților, în slujba publicului, pentru că publicul este motivul muncii noastre.

Bursa de Spectacole de la Sibiu este singurul proiect de acest gen care se întâmplă în mijlocul unui festival și vă mulțumesc că împărtășiți cu noi experiențele voastre, astfel încât să pornim un dialog benefic”, a spus Constantin Chiriac, Președintele FITS și Director General TNRS în deschiderea Bursei.

Conferința specială de ieri i-a adus în fața publicului pe moderatorul Octavin Saiu și invitatul Constantin Chiriac într-un spectaculos dialog, captivant și plin de căldură din care spicuim câteva fragmente:

„Am făcut o incursiune în diviziunea textului, domnul Purcărete m-a văzut în toată lumea recitând poezii și își dorea foarte tare să facem un film. Eu, cu orice cuvânt pe care îl spun, aș putea crea un poem. Din cuvinte, trec în poeme. Și eram la o masă și l-am întrebat: “Nu ar fi bine să facem un spectacol?”. Și Purcărete a ales un număr de actori, a început să improvizeze pe zona de dramatism. Într-o seară, mi-a spus “mâine facem serbare” și mi-a arătat ce au reușit să improvizeze cu toții timp de două zile. Când am văzut ce s-a întâmplat acolo, eu am început să spun poezie, am spus ore de poezie, s-a întâmplat să fie filmate, iar Purcărete a făcut o selecție din ceea ce am creat eu. A schimbat cadențe, versuri, ritmuri. A fost o muncă extraordinară pe culori, scenă, muzică, Vasile (n.r. Șirli) a făcut o treabă extraordinară. Spectacolul s-a montat rapid, a fost o mare bucurie că am putut realiza acest spectacol, sper să nu fie, nici pe departe, ultimul” – Constantin Chiriac despre Jocuri, vorbe, greieri…, spectacolul cu care Președintele FITS și Directorul General TNRS a delectat, de pe scenă, publicul prezent la această ediție a Festivalului.

„În general, nu vorbesc despre lucruri pe care nu le-am făcut pentru că viața le schimbă. Sunt trei obiective mari: Fabrica de Cultură, Teatrul Nou și Institutul de Teatru, Congrese și Cercetare. Îmi doresc să putem rămâne echilibrați, să avem în continuare această forță de a dărui pentru că fiecare dintre dumneavoastră și-a dorit să fie mai frumos, mai înalt, mai bogat. Acolo pe scenă, noi chiar suntem. Să poți fi în fiecare seară altfel. Dumneavoastră respirați odată cu mine, actorul vă transformă.” – Constantin Chiriac despre planurile de viitor.

Străzile au fost cucerite ieri de cei doi Veseli și pufoși de la Opakar (Spania), iar Hoții de ocazie de la Campi Qui Pugui (Spania) au furat toate inimile celor prezenți și le-au smuls cu dibăcie hohote de râs!

La Sala Thalia a Filarmonicii de Stat publicul a aplaudat Căsătorie cu de-a sila, un spectacol de la Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale (Moldova), un spectacol incitant, care epatează și care poate chestiona curajul asumării deciziilor și echilibrul dintre frugalitate și depravare.

De la ora 18:00, la Fabrica de Cultură UniCredit, publicul a avut parte de un regal actoricesc: Victor Rebengiuc și trupa teatrului Bulandra din București au adus pe scenă Tatăl, de Florian Zeller, în regia lui Cristi Juncu și cu o iscusită scenografie semnată Carmencita Brojboiu. Minute de aplauze au răsplătit excelența, iar rețelele sociale au reunit cronici impresiona(n)te ale spectatorilor.

Un alt spectacol care a impresionat până la lacrimi publicul prezent ieri la FITS a fost Mamă, o producție TNRS după Marta Barceló în regia Marianei Cămărășan, cu Diana Văcaru-Lazăr și Cendana Trifan, căreia UNITER i-a acordat Premiul pentru cel mai bun rol secundar.

La Teatul Gong, de la ora 16:00, am avut și comedie „ cu maniere, fără maniere”: Masacrul, de la unteatru, după Yasmina Reza, în regia lui Mihai Brătilă, cu Alexandru Papadopol, Dana Rogoz, Florina Gleznea, Emil Măndănac.

Pe seară, Piața Habermann a găzduit o întâlnire duioasă între trei personaje, punctată de aventuri și pasiune: Aventuri pe planeta iubirii, de Jordi L. Vidal (Belgia). Distracția a fost garantată pentru spectatorii acestui spectacol plin de surprize și de emoții și a propus o întrebare universală: de ce ne îndrăgostim?

În general, răspunsul la astfel de întrebări si-l dă fiecare spectator. Totuși, noi sperăm că știm cu toții de ce ne-am îndrăgostit de FITS!