Claudia Pătrașcanu (44 de ani), săgeți dure la adresa fostului soț, Gabi Bădălău (35 de ani)! Vedeta a declarat pentru Click! că nu îi este frică că o să își piardă copiii, ba mai mult este de părere că îndeplinește toate cerințele pentru ca cei doi băieți pe care îi au împreună să rămână la ea, având în vedere că fostul său soț încă mai copilărește.

„Nu îmi este frică că o îmi pierd copiii. Eu am iubirea lor și asta contează. Nu îmi este frică de nimic, nu este nimic la dosar care să îmi ia copiii. Am casă, am job-uri, nu sunt perfectă, dar nu mă văd în pericol în privința acestui lucru. Doamne Ferește să nu aibă liniște acești copii…I-am zis lui Gabi să lase copiii încă trei ani, la mine, să crească și o să decidă singurei. El este influențat. Sora lui nu poate să facă copii, pe el, ca și copil, l-au pierdut. (…) Sunt trei ani de când copiii locuiesc cu mine la Constanța. Gabriel, fiul nostru cel mare, a stat săptămâna trecută cu două oase îndoite la urgență, la spital. El știe lucrul ăsta? Vă spun eu, nu. Vreau să îți mai zic că și-a dus copiii la un expert psiholog timp de 14 ședințe.”, a declarat Claudia Pătrășcanu pentru Click!.

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/claudia-patrascanu-isi-desfiinteaza-fostul-sot-2215785.html