Ce mândră ar fi fost Mădălina Manole de fiul ei! Fotoreporterii Click! au surprins, zilele trecute, imagini emoţionante cu băiatul regretatei artiste, dar şi cu tatăl lui, Petru Mircea. Cei doi au fost relaxaţi şi binedispuşi, printre rafturi, la cumpărături.

“Nimeni n-a fost interesat cum m-am descurcat eu până acum singur cu copilul, aşa că nimeni nu are ce să aibă cu subiectul ăsta. Sunt dator cuiva cu explicaţii de genul ăsta?! În ultimii doi ani am stat la telefoane cu jurnaliştii, să explic, să desfiinţez ce a zis socrul meu. Dar de ce? Nu mai am energie, nu mai am răbdare! Să înţeleagă lumea ce vrea!”, declara Petru Mircea în 2013 pentru Ziarul Ring, potrivit sursei citate.

