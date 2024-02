Florin Dumitrescu vorbește pentru prima dată după plecarea din reality-show-ul culinar despre experiența care i-a marcat ultimii 9 ani din viața profesională. Alături de cei doi colegi de breaslă – Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea, cei trei bucătari iubiți de o întreagă națiune au șocat cu plecarea lor de la Antena 1. În prezent, cei 3 chefi au fost chemați în judecată, iar Florin Dumitrescu a decis să rupă tăcerea pentru a-și goli sufletul, notează click.ro.

Cu toate că dorința bucătarului a fost aceea de a-și rezerva dreptul la replică, nu a știut cu exactitate ce are voie și ce nu să spună, punctând asupra faptului că simte că a fost redus la tăcere și că i-au fost luate drepturile la libera exprimare.

„Sunt foarte multe chestii de clarificat și multe aspecte pe care nu le pot clarifica, de altfel, fără să fiu acuzat după aceea de cine știe ce. (…) Confidențialitatea pe care eu am semnat-o în acest contract mă împiedică să vorbesc cu libertate și cu ușurință să spun despre ce e vorba și cum stau lucrurile, de fapt – nu am voie să fac asta. Nu pot nici să reacționez public la bățul băgat prin gard de diverși oameni sau diverse articole, n-am cum. Bă, dar începe să deranjeze un pic.”, și-a început Florin Dumitrescu mărturisirile, prin intermediul clipului de pe Instagram, potrivit sursei citate.

„Eu personal, vă spun sincer, timp de 9 ani de zile am crezut că am lucrat într-un loc mișto și mi-am dedicat acești ultimi 9 ani cu speranța că fac bine. Bă, s-a șters cu buretele tot. Eu 9 ani de zile n-am existat din punct de vedere profesional. Și-atunci ce fac? Nu stau eu liniștit, lângă familia mea, timp pe care eu l-am pierdut efectiv departe de ei, cu compromisurile pe care le-am făcut de-a lungul vremii, compromisuri de care habar n-aveți niciunul dintre voi. La ce compromisuri am fost „supus”, să zicem, doar pentru că aveam un contract semnat. De-aia, oameni buni, aveți grijă pe cine lăsați în casa voastră și aveți grijă în ce casă intrați. Atât. M-am răcorit. Nu știu cât o să mă coste chestia asta, poate încă un proces pe rol, cine știe? Că libertatea de exprimare se pare că e doar de-o anumită teapă. Nu o avem toți, și în orice caz nu o avem toți egală”, a mai spus îndrăgitul bucătar.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/florin-dumitrescu-vorbeste-pentru-prima-data-dupa-2342143.html