Anunțul momentului în piața media îl reprezintă plecarea celor trei jurați ai emisiunii „Chefi la Cuțite”. Cei trei chefi au spus că vor să încheie proiectul pe motiv că sunt epuizați, iată însă că au apărut zvonuri că chefii s-ar putea întoarce la PRO TV, potrivit click.ro.

„Nimeni nu pleacă atunci când se află în vârful muntelui, mai ales că ei au un contract extrem de strict, cu clauze contractuale uriașe. Da, cei trei chefi ar fi avut discuții cu PRO TV, într-o perioadă în care mai mulți membri ai echipei erau curtați de același post, care plănuia să aducă înapoi “În barcă”, chiar echipa care a plecat în 2014 de la Pro pentru a merge la Antene. Numai că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Dacă în urmă cu 9 ani, ei au fost un grup unit și nimic nu i-a putut întoarce din drum, iată că de data aceasta, câțiva au decis să rămână la Antena 1. Nu același lucru s-a întâmplat cu cei trei chefi, care au decis să meargă pe un drum separat. Dar împreună, mereu împreună, pentru că fiecare dintre ei este conștient de faptul că aceasta este rețeta perfectă a succesului lor. Poate că întreaga poveste pare o trădară la adresa Monei Segall, dar fiecare întâmplare are două sau mai multe povești. Până acum s-a spus numai una.Nimeni nu a trădat pe nimeni, până la urmă este vorba despre un business”, au spus sursele CANCAN, potrivit click.ro.

