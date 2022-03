Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a primit titlul de membru de onoare al Asociației Românilor din Italia. Anunțul a fost făcut de președintele asociației, Eugen Terteleac, acesta fiind prezent, sâmbătă, în vama Siret după ce a mers cu un convoi umanitar în Ucraina. „Am profitat de această ocazie pentru că nu puteam să ratăm momentul să-l întâlnim aici pe domnul președinte Gheorghe Flutur, care a fost dintotdeauna un foarte mare susținător al comunității de români din Italia. Am lucrat împreună în mai multe proiecte și astăzi printr-o hotărâre în unanimitate în Asociația Românilor din Italia s-a luat o hotărâre să îl premiem pe domnul Flutur, să îi dăm un titlu onorific de membru de onoare al Asociației Românilor din Italia. Printre membrii de onoare ai asociației sunt personalități marcante din Italia, miniștri, foști președinți de stat, dar și Papa Fracisc. Aceștia sunt membri de onoare ai Asociației Românilor din Italia. Pentru noi a fost o mare emoție să-l întâlnim aici pe domnul Flutur, să îi decernăm acest titlu onorific și să îi mulțumim așa cum o știm noi românii să o facem mai bine”, a spus Eugen Terteleac.

