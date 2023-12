Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, s-a aflat astăzi alături de primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, pe șantierul lucrărilor la Muzeul de Istorie din localitate care va avea și un Memorial al Holocaustului investiție de peste 5 milioane de euro pe care Primăria Siret o face în parteneriat cu Consiliul Județean din fonduri europene atrase prin Programul Operațional Regional, axa 13 pentru orașe mici. Flutur a apreciat că va ieșit o lucrare extraordinară și că în final Muzeul de Istorie va fi o perlă care va atrage mulți turiști. Asta cu atât mai mult cu cât în zonă se află și cel mai vechi cimitir evreiesc din România datat 1520. ”Sunt la Siret împreună cu primarul partenerul meu de drum lung pe proiecte, domnul Adrian Popoiu, la Muzeul de Istorie a Holocaustului evreilor din Bucovina. Muzeul din Siret un proiect de peste 5 milioane de euro făcut în parteneriat Consiliul Județean-Primăria Siret pe un program european POR, axa 13 pentru orașele mici. Această axă a luat ființă la ințiativa noastră de la ADR. Sunt 29 de proiecte pe ADR NE Piatra Neamț iar din Suceava sunt 9 orașe beneficiare printre care Siret, Fălticeni Vatra Dornei, Vicovu de Sus, Solca, Dolhasca, Liteni. Proiectul de la Siret va fi o atracție pentru turiști. Nu departe de aici al cteva sute de metri este cel mai vechi cimitir evreiesc din România din 1520 și sunt convins că vor veni foarte mulți turiști. Pe aceste ziduri din spatele meu vor fi peste 50.000 de plăcuțe pe care scrie numele cetățenilor de origine evreiască care au fost deportați din Bucuvina în Transnistria în Tiraspol și acest muzeu în memoria acestor victime e făcut în primul rând. În spate avem o casă care a fost complet consolidată, Casa Muzeului. În interior sunt instalații sanitare, elctrice, de încălzire toate sunt noi și în afară este consolidată clădirea acoperiș, fațadă. Mobilierul este în curs de achiziție. Zilelele acestea se va fonaliza și în felul acesta domnule primar Popoiu veți fi beneficiarul unei perle”, a spus Flutur.

Flutur: ”Orașul Siret încheie în glorie anul 2023. Îl felicit pe primar”

El a precizat că Muzeul de Istorie din Siret ca fi inclus în ruta traseelor turistice ale județului Suceava. ”Așteptăm turiștii să vină la Siret să vadă această capodoperă care va fi inclusă în traseele turistice cu curse spre Tel Aviv și alte direcții pentru că sunt convins că va face acest muzeu să crească și numărul de turiști care vor vizita Bucovina”,a punctat Flutur.

El l-a felicitat pe primarul Adrian Popoiu pentru ceea ce a făcut pentru oraș, un oraș care a spus Flutur ”încheie în glorie anul 2023”. ”Siretul este un campion în județul Suceava la atragerea de fonduri europene. 29 de proiecte europene am numărat eu cu peste 30 de milioane de euro. Județul Suceava este județul campion pe toată regiunea de Nord Est cu 297 de proiecte aprobate numai pe POR. Unii ar spune că ne lăudăm. Nu ne lăudăm, asta este realitatea. Dincolo de asta nu am fost astăzi la Parcul Științific care e finalizat în parteneriat cu Primăria Siret, Consiliul Județean și USV. Primăria Siret mai are spitalul modernizat, ambulatoriu, parfuri, școli în toate domeniile există proiecte cu fonduri europene deci se poate. Siretul încheie în glorie 2023 ca o poveste de succes pentru primarii campioni în atragerea de fonduri europene. Eu îl felicit pe primar”, a încheiat Gheorghe Flutur.

Primarul Adrian Popoiu a ținut să mulțumească în primul rând echipei din Primărie pentru efortul făcut în întocmirea de proiecte pentru atragerea de fonduri europene. ”Spunea domnul președinte că la nivelul Regiunii de Nord Est a fost alocată prin POR suma de 370 de milioane de euro. Siretul are 30 de milioane de euro și realizez că pentru orașul nosatru ADR NE Piatra Neamț a fost unul din cei mai mari finanțatori. Un procent de 8-9% din totalul regiunii a fost acordat orașului Siret. La noi a fost o muncă asiduă și acum la final de exercițiu finanaciar se muncește din greu. Încă sunt activități care pe 31 decembrie vor fi finalizate. Prin acest proiect unde suntem în parteneriat cu Consiliul Județean mai modernizăm parcurile din centrul orașului, înspre Vama Siret spre obiectivele noastre din Parcul Industrial am construit accesul de un kilometru de drum. Acolo avem un centru educațional și un teren de sport care va putea fi folosit și de către cei din Siret dar și de către alții. Mă bucur azi să fim la Muzeul de Istorie a orașului care este dedicat și Holocaustului. Sper să fie cu adevărat o perlă a Bucovinei, a acestei zone”, a declarat Popoiu.