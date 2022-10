Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur a anunțat că mâine, 20 octombrie, la ora 14:00, va fi prezent la Ministerul Fondurilor Europene, unde, în prezența delegațiilor de la Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, se vor semna 4 proiecte pentru renovarea a două biserici din lemn și a două mănăstiri în valoare totală de 6,5 milioane de euro.

Gheorghe Flutur a arătat că CJ Suceava are un parteneriat cu Arhiepiscopia încă din luna martie a acestui an pentru sprijinirea de proiecte de refacere de biserici și mănăstiri. Este vorba de Mănăstirea Slatina, în valoare de 2,75 milioane de euro, Mănăstirea Arbore, în valoare de 2,75 milioane de euro, biserica de lemn din satul Colacu, comuna Fundu Moldovei și biserica de lemn din Botoșana, ambele de câte 500.000 de euro, în total 6,5 milioane de euro.

„Este o continuare a sprijinului acordat monumentelor istorice din județul Suceava pentru consolidarea și păstrarea lor. Consiliul Județean Suceava se angajează prin acest parteneriat să promoveze rutele culturale ale bisericilor din lemn și ale mănăstirilor din județul Suceava.

Promovare înseamnă organizarea de evenimente, organizarea de trasee turistice, materiale publicitare, pentru a crește numărul de turiști. Dacă ne referim la Mănăstirea Slatina, Consiliul Județean a finalizat modernizarea drumului județean Mălini – Slatina și pregătește modernizarea care să lege Slatina de Gura Humorului prin Valea Moldovei. Pentru Mănăstirea Arbore, ctitorie a hatmanului Luca Arbore, Consiliul Județean Suceava a modernizat drumul care face legătura cu localitatea Arbore și pregătește organizarea de evenimente culturale pentru promovarea mănăstirii de la poalele Obcinei Mari”, a spus Flutur. El a adăugat că bisericile din lemn de la Colacu, Fundu Moldovei și de la Botoșana intră în circuitul bisericilor din lemn din judetul Suceava, atât de valoroase ca arhitectură și despre care s-a vorbit prea puțin în această perioadă. „Promovarea mai înseamnă și organizarea de nunți tradiționale și alte evenimente culturale cu specific tradițional satului bucovinean, inclusiv pelerinaje”, a încheiat Gheorghe Flutur.