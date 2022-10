Daca iti plac mult nucile si vrei sa le folosesti pentru a prepara diverse deserturi, afla ca poti alege dintr-o varietate de retete. Nucile sunt gustoase, aromate si adauga un plus de valoare oricarei retete. Partea buna este ca nu trebuie sa fii un bucatar renumit pentru a gati deserturi bune cu miez de nuca, ci doar sa prepari retetele urmand intocmai cantitatile, ingredientele si modul de pregatire.

Vezi care sunt deserturile pe care le poti prepara cu miez de nuca pentru a le gati in zilele in care ti-e pofta de ceva dulce:

Clatite cu ciocolata si nuci

Desertul cel mai usor si rapid de pregatit sunt clatitele. Poti folosi nuci pentru clatitele umplute cu ciocolata sau chiar si pentru clatitele de post cu apa minerala daca esti vegetarian sau tii post. Nucile pot fi foarte fin pisate si adaugate atat in compozitie, cat si in umplutura.

Cornulete cu nuci

Un alt desert despre care putem spune ca este clasic pentru ca il faceau si bunicile noastre sunt cornuletele fragede cu nuci. Pentru umplutura se face o compozitie cu nuci pisate care se adauga pe fiecare bucata de aluat taiat si care se impatureste ulterior dupa dorinta, in forma de U sau de cornulet clasic.

Fursecuri cu miez de nuca

Fursecurile cu miez de nuca se pot prepara destul de usor si necesita doar coacere la cuptor. Pot fi consumate in cateva zile daca faci mai multe si vrei sa ii servesti si pe cei dragi. Pentru aceasta reteta poti folosi nucile macinate sau doar sfaramate in bucati mai mici. Alegerea iti apartine: doresti sa mananci nucile mai mari sau sa le incorporezi cat mai bine in aluat?

Chec cu nuci

Checul este unul dintre deserturile care se pot face cu diferite ingrediente si poate fi: chec simplu, chec cu vanilie, chec cu cacao, chec cu mere sau chiar si chec cu miez de nuca. La fel ca si in cazul fursecurilor, miezul de nuca poate fi maruntit sau doar putin sfaramat si adaugat in compozitie. Checul cu nuca merge foarte bine cu cacao, asadar pastreaza o parte din compozitie pentru a o prepara cu cacao.

Baclava turceasca cu nuci

Desi este un desert mai greu de facut, in cazul in care te pricepi la gatit si iti place sa iti petreci timp in bucatarie, ai putea sa incerci sa faci o baclava turceasca cu nuci. Ingredientele de baza pentru aceasta reteta sunt nucile si fisticul.

Nuci caramelizate

Daca vrei sa consumi nuci, dar sa fie in acelasi timp si dulci, poti sa recurgi la o reteta simpla de nuci caramelizate. Trebuie sa ai la indemana zahar, miere si o esenta de vanilie. In acest caz, miezul nucilor este bine sa fie cat mai intreg. Acestea pot fi consumate dupa ce se racesc de tot si zaharul si mierea s-au cristalizat pe nuci.

Taitei cu nuci

Un alt desert simplu de facut in casa si rapid sunt taiteii cu nuci. Daca pana acum ai mancat doar taitei cu lapte, merita sa incerci si varianta cu nuci. Pentru aceasta reteta ai nevoie de nuci macinate, zahar vanilat si zahar pudra si o coaja rasa de la o lamaie. Dupa ce taiteii sunt gata si sunt amestecati cu nucile macinate, poti sa dai la cuptor preparatul pentru cateva minute pentru a se rumeni usor si a se incorpora gustul de nuca.