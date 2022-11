Președintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat un nou zbor internațional de pe Aeroportul Suceava. Gheorghe Flutur a spus că începând cu data de 9 Ianuarie 2023, compania aeriană Wizz Air, va deschide o nouă destinație externă de pe Aeroportul “Ştefan cel Mare” Suceava, respectiv Tel Aviv (Israel).

Zborul va fi operat cu 2 frecvențe pe săptămână, respectiv în zilele de luni şi vineri după următorul orar:

În perioada 09.01.2023 – 24.03.2023

Luni – decolare Suceava 06:25 – aterizare Tel Aviv 09:30; decolare Tel Aviv 10:20 – aterizare Suceava 13:30;

Vineri – decolare Suceava 14:35 – aterizare Tel Aviv 17:40; decolare Tel Aviv 18:30 – aterizare Suceava 21:40.

În perioada 27.03.2023 – 27.10.2023

Luni – decolare Suceava 18:35 – aterizare Tel Aviv 21:40; decolare Tel Aviv 22:20 – aterizare Suceava 01:30 (ziua următoare);

Vineri – decolare Suceava 14:35 – aterizare Tel Aviv 17:40; decolare Tel Aviv 18:30 – aterizare Suceava 21:40.

Zborul va fi operat cu o aeronavă Airbus A320 având 180 locuri.