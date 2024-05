În după amiaza zilei de 5 mai 2024, Înaltpreasfinţitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, însoțit de părintele arhimandrit Paraschiv Dabija, vicar administrativ, și părintele Eftimie Mutescu, consilier eparhial la Sectorul Proiecte și Construcții Bisericești, a vizitat cimitirele următoarelor unități de cult din eparhie:

Parohia Cumpărătura;

⁠Parohia Bunești;

⁠Parohia Uncești;

⁠Parohia Hreațca;

⁠Parohia Vulturești;

⁠Parohia Pleșești;

⁠Parohia Hârtop I

⁠Parohia Hârtop II

⁠Parohia Mănăstioara Preutești;

⁠Schitul Mănăstioara Preutești;

⁠Parohia Preutești;

⁠Parohia Basarabi I;

⁠Parohia Basarabi II;

⁠Parohia Arghira;

⁠Parohia Dolheștii Mari;

⁠Parohia Dolheștii Mici;

⁠Parohia Valea Poienii;

⁠Parohia Dolhasca;

⁠Parohia Poiana;

⁠Parohia Cornu;

⁠Parohia Rotunda;

⁠Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” Liteni;

⁠Parohia „Sfântul Nicolae” Liteni;

⁠Parohia Știrbăț;

⁠Parohia Chilișeni;

⁠Parohia Poieni-Suceava;

⁠Parohia Udești I;

⁠Parohia Udești II;

⁠Parohia Ruși-Mănăstioara;

⁠Parohia Reuseni;

⁠Parohia Plăvălari;

⁠Parohia Securiceni;

⁠Parohia Luncușoara;

Cimitirul Bosanci;

⁠Parohia Ipotești;

⁠Parohia Tișăuți;

⁠Parohia Lisaura;

⁠Cimitirul Pacea I;

⁠Cimitirul Pacea II – Nou.

În urma vizitelor, se recomandă acordarea unei atenții deosebite:

– renovării sau reparării capelelor de cimitir,

– curățirii mormintelor abandonate și neîngrijite de frații creștini din parohie,

– reparării sau înlocuirii crucilor din lemn rupte,

– scoaterii la timp a deșeurilor vegetale, a materialelor plastice și a resturilor ceremoniale,

– montării plăcuțelor cu numele și hramul parohiei și al cimitirului,

– montării avizierelor pentru afișarea programului, a numărului de contact al preoților, a evenimentelor din parohie/protopopiat/eparhie ș.a.,

– reparării sau înlocuirii măsuțelor din lemn de la morminte,

– toaletării arborilor, arbuștilor și pomilor,

– igienizării, reparării sau înființării grupurilor sanitare.