Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat că a fost finalizată ”mai devreme decât ne așteptam” modernizarea drumului transfrontalier de la Izvoarele Sucevei, un proiect istoric care face legătura între Izvoarele Sucevei și Șepit (Șipotele Sucevei) unde s-a născut marele Ciprian Porumbescu. ”Nu este o coincidență că în anul Ciprian Porumbescu legăm sudul Bucovinei, de locul unde acesta s-a născut, Şipotele Sucevei, azi în Ucraina. Este un proiect în valoare totală de 11.908.889,88 lei fără TVA, aproximativ 2,5 milioane de euro, pe o lungime de 3 km, un drum care pe partea românească ajunge până în graniță, iar pe partea cealaltă tot o lungime similară cu a noastră duce spre Seletin, Putila”, a explicat Flutur.

El a adăugat că în prima ședință de Consiliul Județean se va aproba din fonduri proprii asfaltarea a 150 mp chiar în zona fâșiei de frontieră pentru a putea face legătura cu partea ucraineană în mod efectiv, valoarea estimată fiind de 700.000 lei.

”Am finalizat o promisiune din acest mandat, să leg zona Câmpulung Moldovenesc de Ucraina prin Fundu Moldovei, Breaza, Moldova-Sulița, Izvoarele Sucevei. Următorul proiect care a început deja este să legăm Izvoarele Sucevei de Valea Brodinei”, a spus șeful administrației județene. El a menționat că a solicitat Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Finanțelor să găsească soluții pentru finanțarea construirii Punctului Vamal de la Izvoarele Sucevei pentru a face legătura cu Ucraina în perioada următoare. ”Avem de asemenea un proiect pentru modernizarea ultimei porțiuni de drum de la Ulma până în frontieră tot pentru deschiderea unui punct de frontieră cu Ucraina, cel de la Ulma cu Rusca. În felul acesta județul Suceava va avea 3 puncte noi de frontieră deschise sau în curs de a fi deschise: Vicovu de Sus, Izvoarele Sucevei și Ulma. De asemenea, sunt discuții pentru deschiderea unui al patrulea punct, Climăuţi – Fântâna Albă, unde Consiliul Județean Suceava a modernizat deja drumul încă de anii trecuți”, a spus Gheorghe Flutur.

Tot printr-un proiect transfrontalier CJ Suceava a achiziționat un utilaj multifuncțional pentru intervenții în caz de calamități, inundații și un set întreg de materiale (seturi de salvare la înălțime de exemplu) necesare Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al județului Suceava (ISU Bucovina). ”Aceste materiale le-am predat deja care dumnealor, iar utilajul multifuncțional va fi predat la ISU Rădăuți”, a precizat Flutur.

”Așadar, după ce în trecut am realizat noi legături ale județului Suceava cu județele vecine, precum cele cu Neamțul, de la Mălini – Borca, cu Harghita la Bilbor, cu Bistrița Năsăud la Grădinița – Coșna, de acum vorbim de legătura dintre Câmpulung Moldovenesc și Ucraina (Seletin, Putila). Astea sunt lucruri concrete și, așa cum am obișnuit sucevenii, vom avea în continuare și alte surprize plăcute în domeniul investițiilor”, a concluzionat președintele Consiliului Județean.