Președintele PNL al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că municipiul Vatra Dornei ar putea avea un spital regional. El a făcut declarația în reuniunea de miercuri a deliberativului județean. Președintele Flutur a spus că va aborda subiectul într-o întîlnire programată vineri, 9 februarie, începînd cu ora 14.00, la Vatra Dornei, cu primarii din zonă. Finanțarea pentru construcția spitalului regional va fi solicitată Ministerului Sănătății. Gheorghe Flutur a precizat că în cadrul întîlnirii va fi analizată și situația centrului medico-social de la Broșteni. Anterior, consilierul PSD Gheorghe Apetrii afirmase că unitatea din Broșteni „funcționează pe avarie”, deoarece nu dispune de fonduri suficiente.

, 9.0 out of 10 based on 1 rating