Prim-vicepreședintele PNL și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că în urma ședinței din această seară a coaliției de guvernare au fost stabilite măsuri importante pentru creșterea veniturilor pensionarilor. „În seara aceasta am obținut o serioasă victorie pentru pensionari, majorarea punctului de pensie cu 12,5 % pentru toate pensiile, iar cei cu pensii mici vor mai primi ajutoare pe energie și pe hrană, care, în medie înseamnă încă 3- 3,5% începând cu 1 ianuarie 2023”, a spus Gheorghe Flutur. El a arătat că numărul pensionarilor în România este de 4,7 milioane, din care cei cu pensii sub 1.500 de lei sunt 2,3 milioane, iar cu pensii între 1.500 și 2.000 de leu sunt încă un milion. „Așadar, cei cu pensii mici pot primi majorare cu tot cu tichete care poate ajunge la 20% lunar. Iar PNL a avut un rol fundamental în aceste majorări”, a subliniat liderul PNL. El a adăugat că tot astăzi s-a discutat forma finală a Ordonanței pe Energie unde până în 2025 se plafonează prețul, păstrând prețul actual. „ De asemenea se introduc și familiile cu mai mulți copii, se introduc și operatorii de utilități publice, cum ar fi ACET, precum și unitățile de cult. Asta înseamnă stabilitate în aceste vremuri și mai multă siguranță atât la populație cât și la agenții economici! Mă bucur că am contribuit și eu aici la lucruri cruciale pentru populație!”, a încheiat Gheorghe Flutur.