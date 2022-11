Astăzi la Ministerul Transporturilor a fost semnat un proiect în valoare de 13 milioane de euro pe POIM care va conduce la creșterea gradului de siguranță și securitate pe Aeroportul Internațional ”Ștefan cel Mare” Suceava și inclusiv la creșterea atractivității pentru alți operatori. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. El a explicat că proiectul are în vedere construirea unui drum perimetral de peste 6 km, a unui gard inteligent de protecție, dotarea cu aparatură de securitate de ultimă generație, dar și cu utilaje de deszăpezire și de stingere a incendiilor. ”Această finanțare pentru lucrări de creștere a gradului de securitate și siguranță aeroportuară vine pe lângă investițiile Consiliului Județean Suceava de construcție a Terminalului 2 și pregătirea pentru construirea Terminalului 3, de extindere a parcărilor și construcția unui nou drum între Aeroport și municipiul Suceava”, a precizat șeful administrației județene. El a arătat că toate acestea vor face să crească gradul de atractivitate a aeroportului în următorii ani. ”Anunț în premieră că la Comisia de industrii din Parlament a trecut amendamentul privind plafonarea costului energiei electrice și pentru aeroporturile din subordinea Consiliilor Județene”, a mai spus Flutur.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating