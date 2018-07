Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, consideră că municipiul Câmpulung Moldovenesc poate fi considerată una dintre capitalele spirituale din Sudul Bucovinei. La finalul manifestărilor organizate sâmbătă, la Câmpulung Moldovenesc, în cadrul proiectului „Zestrea Bucovinei, Gheorghe Flutur a subliniat că această zonă a județului are o istorie extraordinară, cu o amprentă de civilizație foarte puternică. Flutur a spus că în cadrul caravanei „Zestrea Bucovinei”, la Câmpulung Moldovenesc s-au dezbătut teme legate de istoria pădurilor și administrarea pădurilor, considerând că în această privință, modelul din Bucovina este unic și cel mai performant în România. „Am discutat apoi de cadastru. Să nu uităm că Bucovina a avut cadastru. Este singura zonă de aici din Nord care a fost cadastrată. Am discutat apoi despre civilizația lemnului, aici având Muzeul Lemnului, unic în țară. Am discutat și despre civilizația huțulă, despre huțulii din această zonă a Obcinilor Bucovinei, dar și despre ouăle încondeiate”, a spus șeful administrației județene. El a arătat că tot sâmbătă a fost oficiată o slujbă de pomenire a foștilor primari din Câmpulung Moldovenesc, dar și vornicilor. „Dacă răsfoim file din istoria acestei zone ne dăm seama că aici avem o istorie extraordinar de consistentă și cu o amprentă de civilizație foarte puternică. În toamnă, atunci când vom sărbători Centenarul vreau ca această zestre a Bucovinei să fie și într-un album, să fie și o expoziție și o emisiune specială și să lăsăm generațiilor tinere ce a însemnat Bucovina acum 100 de ani. Să facem și o analiză critică a ceea ce am făcut noi, ce mai avem de făcut și să luăm modele”, a mai declarat președintele CJ Suceava. Tot sâmbătă, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur și primarul Mihăiță Negură au dezvelită o placă comemorativă pe clădirea fostei primării, din centrul municipiului.

El a amintit că în cadrul manifestărilor de la Câmpulung Moldovenesc a oferit mai multe distincții „Meritul Bucovinei” unor instituții și personalități reprezentativă din această zonă a județului. „Au fost premiați cu distincția Meritul Bucovinei, cu tot dragul, pentru că merită acest lucru, a spus Flutur, care a precizat că această distincție a fost primită de Muzeul Arta Lemnului, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, Muzeul Oului din Moldovița – Lucia Condrea, dr. Sylvia Hoișie, reprezentantul huțulilor, Casian Balabașciuc, profesorii Radu Cenușă și Ioan Iosef, artiștii Ion Maftei și Filon Lucău, precum și colecționarul Ion Grămadă.

Gheorghe Flutur a precizat că l-a impresionat faptul că la evenimentele din Câmpulung Moldovenesc au participat foarte mulți localnici. ”Mă bucur că lumea își face timp să stăm de vorbă. Au venit oameni în vârstă, cu reviste de acasă, cu ziare, cu poze vechi, cu bucăți din istoria acestei zone minunate. Erau cu lacrimi în ochi și pe mine m-au impresionat foarte mult”, a spus Gheorghe Flutur.

Șeful administrației județene a spus că maratonul „Zestrea Bucovinei” va continua în Gura Humorului, Suceava și Fălticeni, după care, la final de an, „ne vom întâlni cu toată Zestrea Bucovinei într-o singură ladă”.