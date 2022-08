Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a cerut Companiei Naționale de Autostrăzi și Infrastructură Rutierpă, amenajarea de parcări turistice în zonele cu panoramă din județul Suceava precum în Pasul Palma, Pasul Mestecăniș sau Pasul Tihuța. El a făcut solicitarea direct șefului CNAIR care a fost la Suceava în delegația care l-a însoțit pe premierul Nicolae Ciucă în vizita pe care a efectuat-o în zonă în această săptămână. ”Am cerut CNAIR să amenajeze mai multe parcări turistice în zonele cu panoramă cum e la Palma, Mestecăniș, cum e Tihuța și alte zone unde din păcate sunt foarte înghesuite locurile de parcare. Nu e loc pentru cei care oferă spre vânzare suveniruri sau pentru cei care vor să facă o poză. E nevoie de un program național pentru zone de panoramă și va trebui ca cei de la CNAIR să investească nu numai în drumurile propriu-zise ci și în parcări unde vor avea loc și cei care vor să vîndă suveniruri. Spun asta într-un județ turistic unde trec foarte mulți și suntem deficitari la locuriule de parcare. Noi avem pe Rarău o parcare dar e cam înghesuită. Anul viitor sper să o putem moderniza și să oferim o paletă largă de produse tradiționale de la tricourile ”Hai în Bucovina” și șepci până la obiecte din lemn precum buciume sau ceramica de Marginea sau cei care vin și din alte județe cu produse la vânzare”, a spus Flutur.

, 4.0 out of 10 based on 3 ratings