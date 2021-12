Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, apreciază activitatea echipei interimare de conducere a Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou”. Prin dispoziții ale sale, începînd cu data de 1 ianuarie 2022, medicul cardiolog Alexandru Calancea, nefrologul Dimitrie-Cristian Siriopol și Oana-Lorena Stanciu, asistent medical principal cu studii superioare vor rămîne încă 6 luni în funcțiile de manager, director medical și, respectiv, director de îngrijiri. Asta, pînă la organizarea unui concurs. Actuala conducere a Spitalului din Suceava și-a intrat în rol pe 1 iulie 2020. Președintele Flutur a declarat, la Radio Top: „Puteam să organizăm concurs pentru desemnarea echipei manageriale a Spitalului Județean, dar ne-am concentrat pe situațiile de criză. Pandemia nu trebuie să ne prindă între concursuri, așa că am prelungit cu încă 6 luni mandatele conducerii de care sînt mulțumit. Nu putem să nu ținem seama de experiența acumulată de doctorul Calancea. Trebuie să permanentizăm oamenii prin concurs, însă interimar rămînem cu echipa Calancea. Sînt oameni deosebiți”. Șeful administrației județene a mai afirmat că managerul Calancea are de gestionat și diverse proiecte curajoase de investiții, cum ar fi cele vizînd Spitalul pentru Copii și noul pavilion al Secției Oncologie, care vor fi date în funcțiune anul viitor. Totodată, Gheorghe Flutur a arătat că este gata blocul ANL cu locuințe pentru medici și s-a terminat amenajarea heliportului de pe acoperișul spitalului. În ianuarie ar urma să fie finalizat Centrul de Radioterapie și Diagnostic Oncologic din curtea Spitalului Vechi. Președintele Flutur a conchis: „Toate aceste chestiuni sînt pe masa doctorului Calancea”.

, 10.0 out of 10 based on 2 ratings