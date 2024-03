Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a întâlnit, astăzi, la sediul administrației județene, cu ambasadorul SUA în România, Excelența Sa Kathleen Kavalec. Gheorghe Flutur a precizat că ambasadorul SUA efectuează zilele acestea o vizită în județul Suceava cu ocazia deschiderii expoziției „Noi, Poporul: 25 de ani de Parteneriat Strategic”, organizată pentru a aniversa un sfert de secol de parteneriat strategic între România și SUA.

„Județul Suceava este pregătit să se implice în parteneriatul româno-american. În cadrul întâlnirii am prezentat oportunitățile în perspectiva dezvoltării unui parteneriat economic Suceava – SUA, bazat pe turism, cultură, mediu de afaceri”, a spus Flutur. El a arătat că parteneriatul strategic a marcat înscrierea României pe un drum al consolidării, bunăstării vieții socio-economice, democrației, cimentat odată cu aderarea la NATO și UE.

Excelența Sa a fost însoțită de consilierul pentru presă și cultură al Ambasadei SUA, Peter Brown, de consilierul politic Alexandra Shema și de directorul pentru spații americane, Irina Nițu.