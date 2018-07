Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, consideră că în PNL, la nivel național, este nevoie urgentă de o întâlnire cu toată baza partidului, după care este necesară coagularea dreptei românești. Gheorghe Flutur a prezentat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, care au fost temele pe care le-a prezentat în cadrul întâlnirii informale care a avut loc miercuri la sediul PNL, la solicitarea fostului președinte Vasile Blaga și la care au participat mai mulți lideri din fostul PDL.

Flutur a spus că la această întâlnire a prezentat trei teme pe care el le consideră importante. „Consideră că acea întâlnire care a fost între foștii PDL-iști trebuie urgent urmată de o întâlnire cu baza întreagă a partidului. Nu pe bucățele. Nu a fost rău că ne-am întâlnit, o parte dintre noi. Mai sunt anumite probleme la care trebuie găsite niște răspunsuri. Dar trebuie urgent ca tot partidul să se întâlnească. Nu doar PDL-iști. Pentru că noi suntem Partidul Național Liberal, și asta am cerut în discursul meu”, a spus Flutur. El consideră că PNL trebuie să fie partidul care are obligația să dea semnalul de coagulare a dreptei românești, în perioada următoare, pentru câștigarea următoarelor seturi de alegeri. „România are nevoie de asta. Când și cum se va întâmpla vom vedea dar trebuie să dăm semnalul că dorim această coagulare. Întâi să ne armonizăm în casă lucrurile între noi, apoi pasul următor este să dăm semnale de colaborare și de coagulare a dreptei pe un proiect curajos pentru perioada următoare, pentru a putea guverna”, consideră liderul PNL Suceava.

Gheorghe Flutur a spus că a treia temă pe care a susținut-o în cadrul acestei întâlniri a fost aceea că PNL trebuie să răspundă unor mai provocări și să spune populației ce vrea să facă cu România când va ajunge la putere. „Noi trebuie să explicăm oamenilor, să vadă că avem coerență și că avem un program. Sunt câteva provocări mari la care PNL trebuie să răspundă. Una dintre ele este discrepanța uriașă între regiunile istorice, între Moldova, Transilvania și Sudul țării. Și aici Moldova este cea mai afectată, iar acest lucru ne vizează direct și pe noi, și mă refer aici la lipsa de autostrăzi.

A doua este, din punctul meu de vedere, o chestiune de solidaritate între generații. Lipsa forței de muncă, migrația puternică și în special a generației tinere. Poate că cineva trebuie să-și pună problema cine o să plătească pensiile celor care au dreptul dacă generația tânără are carte de muncă în altă țară. Și cred că astea sunt probleme la care PNL trebuie să dea răspuns foarte repede”, a mai precizat Gheorghe Flutur.

Liderul liberalilor suceveni a mai precizat că întâlnirea între foștii lideri ai PDL a fost strict informală, „a fost ceva sănătos, a avut loc la sediul de partid”, considerând că ceea ce a transmis el în cadrul discuțiilor a fost ceva din partea unui om care are experiență politică. Gheorghe Flutur este convins că PNL are cadența bună pentru perioada următoare, subliniind că „din punctul meu de vedere nu există PDL sau PNL, există doar PNL”.