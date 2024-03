Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a făcut un apel către primarii din județ să înceapă campania de curățenie de primăvară. Gheorghe Flutur a făcut un apel și la consilierii județeni să sprijine toate acțiunile organizate pentru a schimba un pic la față județul Suceava în această perioadă. „Voi adresez această solicitare și primarilor din județ. Nu vreau să se simtă nimeni jignit. Este o acțiune intensă de curățenie de primăvară. Sunt foarte multe trasee care nu arată deloc bine. Și eu am cerut echipei de la drumurile județene să intre de urgență cu reparații și plombări de drumuri unde sunt mai distruse. Însă trebuie să intrăm și pe partea de curățenie, de plantat de copaci, de văruit, de vopsit, de tăiat, inclusiv pe indicatoare pentru că am văzut că unele sunt obstrucționate de crengi sau distruse. Sunt lucruri de bun simț, aproape nici nu trebuie noi să le spunem, dar dacă putem pune umărul să schimbăm un pic la față județul Suceava în continuare în bine v-aș ruga pe fiecare dintre dumneavoastră să o faceți”, a transmis Gheorghe Flutur.

