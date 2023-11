Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, îl ivită pe liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan să candideze la viitoarele alegeri locale pentru șefia administrației județene și să discute direct cu el despre problemele județului.

Vă prezentăm mesajul pe care Gheorghe Flutur i l-a transmis lui Ioan Stan

“Domnule Stan, de când am făcut această Coaliție cu PSD cred ca ați văzut ca eu nu am ieșit la atac. Nu am atacat coaliția, interesul major fiind stabilitatea politică și aducerea de proiecte și bani în județul Suceava.

Nu a existat o săptămână, domnule Stan, în care să nu atacați colegii liberali de coaliție cu comunicate venite de la Centru, în care înfierați liberalii.

Am tăcut, crezând că veți înțelege că într-o coaliție fiecare trebuie să lase de la el. Din momentul de față mă obligați să nu mai tac, domnule Stan. Vă atenționez foarte serios că știu să duc o luptă politică, nu ca dumneata, care, probabil ați și trimis vorbă deja la sediul central al partidului din care faceți parte ca să vă lăudați că l-ați mai atacat o dată pe Gheorghe Flutur.

Cultura politică minimă v-ar fi obligat să știți că un președintele de CJ ales uninominal de populație se implică și se luptă pentru toate problemele din județ. Nu faceți dumneavoastră fișa postului cu ce să fac și cu ce să nu fac. Am să explic punctual referitor la ultima ieșire a dumneavoastră.

Da, domnule Stan, drumurile județene nu sunt doar până la prima cabană de vânătoare. Județul Suceava este un șantier. Inclusiv drumurile recent criticate de la Dumbrăvița sau de la Baia au fost modernizate. Despre șantiere din județ am tot vorbit, iar sucevenii le văd în fiecare zi.

De ce nu aveți curajul, domnule Stan, să candidați cu mine la președinția CJ Suceava? Am avea posibilitatea să discutăm fiecare despre ce a făcut. Eu vă invit să candidați pentru președinția CJ.

Despre tabăra de la Bucșoaia, dați dovadă de ipocrizie. Personal m-am implicat în derularea unui proiect deosebit aici, care este pregătit pentru finanțare, trecând la Ministerul Tineretului și Sportului. Eu m-am ocupat de acest proiect, iar acum, din ce știu, este la Ministerul Familiei și Egalității de Șanse. Și acum, hai, domnule Stan, implicați-vă în deblocarea acestui proiect aflat în grădina partidului dumneavoastră.

Centurile ocolitoare de la Fălticeni, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei, domnule Stan, nu vă faceți că nu știți, toate sunt pe drumuri naționale, deci la Ministerul Transporturilor, nu sunt pe drumuri județene. Hai, implicați-vă. Ar fi multă treabă să deblocați aceste rute ocolitoare.

Pentru centura Gura Humorului, aici fiind cea mai aglomerată zonă, eu am propus Ministerului Transportul să ne lase pe noi, CJ Suceava, să facem proiectarea și am făcut-o. A durat circa doi ani față de 4 ani cât a durat în cazul altor obiective din țară. Acum documentația este la Ministerul Transporturilor pentru a întra în linie dreaptă pentru licitația de execuție. Folosiți o atitudine șmecherească, cum că de ce nu a făcut Flutur centura? Știți că noi ne-am implicat, așa cum am făcut și în cazul centurii Sucevei, blocată 7 ani de dumneavoastră sau, în cel al centurii Rădăuți, blocată timp de 6 ani tot de dumneavoastră.

Dumneavoastră nu sunteți nou în politică. Sunteți cel mai vechi și aș vrea să observați rolul de frânar pe care l-ați avut în acești ani în dezvoltarea județului. În locul dumneavoastră, mie mi-ar fi rușine să vorbesc.

Spitalul de copii l-ați blocat ani de zile. Dacă am întreba-o pe doamna ministru Pintea, ar recunoaște cum mergeați să spuneți să nu dea bani la spitalul de la Suceava pentru că este în subordinea lui Flutur? Abia un ministru liberal al sănătății a deblocat proiectul și s-au alocat 127 milioane de euro și acum așteptăm Hotărârea de Guvern prin care să se aloce banii pentru acest spital de copii.

Spitalul județean din Suceava a fost preluat în primul meu mandat și de-a lungul anilor s-au alocat peste 100.000.000 euro pentru modernizare. Dumneavoastră ați fi dorit să faceți mall în curtea spitalului și nu v-am lăsat noi. Acum construim un spital de oncologice, am transformat spitalul județean în spital clinic, ne-am implicat în construirea Facultății de Medicină la Suceava. Lucrurile acestea nu vreți să le vedeți?

Aeroportul. Când am preluat funcția de Președintele la CJ Suceava, zburau mai mult ciorile aici. Știți bine că personal m-am implicat și am adus primul proiect la Suceava cu finanțarea pe fonduri europene în valoare de peste 60.000.000 euro și în 7 ani numărul de pasageri a crescut de 17 ori.

Autostrada de la Gdansk – Cernăuți – Siret spre Marea Neagră. Da, domnule Stan, am susținut necesitatea acestei autostrăzi, atât la Bruxelles, cât și în Polonia, la Krynica, precum și în Ucraina, la Lvov, o autostradă, așadar, care să lege Marea Baltică de Marea Neagră, prin Suceava.

Domnule Stan, dacă nu înțelegeți, vă explic eu. Autostrada A7, în mandatele dumneavoastră, era planificată doar până la Pașcani. Eu personal m-am implicat și a fost inclus și tronsonul Pașcani – Suceava – Siret în Programul de Guvernare a Coaliției. Săptămânal am ținut legătura cu firmele de proiectare, iar la sfârșitul acestei luni vom avea documentația și pentru acest tronson de autostrada, rămas în urmă.

Dumneavoastră unde erați în această perioadă? Ce ați făcut pentru asta? Uitați-vă într-o oglindă! Uitați-vă la hărțile recente ale Comisiei Europene și veți vedea ca este prins traseul de autostradă din Polonia care să treacă prin Cernăuți, Siret, Suceava. Asta înseamnă că demersurile mele au fost auzite.

Celelalte rute ocolitoare, la Vatra Dornei și Câmpulung Moldovenesc, au fost licitate în cadrul proiectului pentru realizare Autostrăzii Nordului, tronsonul Suceava – Vatra Dornei. Clar, nu poate fi treaba Consiliului Județean. Din păcate, firma câștigătoare s-a retras și acum nu se mai lucrează la proiectare. Dacă vreți detalii, întrebați dumneavoastră mai sus! Vă folosiți energia în comunicate penibile de atac la adresa mea. Haideți cu mine la ministere să găsim soluții de rezolvare a problemelor punctuale.

M-am simțit obligat să fac aceste precizări pentru că tupeul și neobrăzarea văd că încerca să iasă din nou în fata și cred că sucevenii nu de asta au nevoie, ci de proiecte concrete.

Da, domnule Stan, de proiecte precum cele în valoare de peste 600.000.000 euro pentru investiții în drumuri, rețele de apa, canal, gaze naturale (Programul „Anghel Saligny”) sau de proiecte europene de peste 300.000.000 euro pentru rețelele de apă sau proiecte precum Autostrada A7, drumul expres Suceava – Botoșani, centura orașului Gura Humorului, proiecte pentru investii în turism, în modernizarea și conservarea patrimoniului (biserici și mănăstiri), în care am fost implicat. Sunt proiecte care nu pot fi neglijate și nu le puteți neglija.

Nu așa se face campanie electorală! Arma mea, domnule Stan, va fi adevărul spus și explicat populației. Asta voi face, împreună cu toată echipa liberală din județul Suceava. Dumneavoastră jucați rolul de opozant, opunându-vă construcției, dar eu vă invit la treabă, domnule Stan!

Chiar insist și vă provoc și cer conducerii centrale a PSD să vă trimită o dată în viață la o luptă directă cu mine în această campanie electorală!”