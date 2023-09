Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a trăit cu emoții începerea noului an școlar alături de cei trei copii ai săi. Lucian Harșovschi a transmis gândurile sale la deschiderea noului an școlar: „Ca părinți, împărtășim bucuria și emoțiile multor suceveni în prima zi a noului an școlar. Astăzi, la fel ca și voi, suntem părinți cu emoții, nenumărate gânduri și multe întrebări. Urmează noi etape în viața lor. Se vor descurca, se vor acomoda, vor face față schimbărilor? Cu siguranță! Avem încredere în cei trei copii ai noștri. Tudor începe o etapă necunoscută încă, clasa a V-a, Răzvan merge încrezător în clasa a III-a, iar Ana Bomboana spune curajoasă prezent primei zile din ultimul an de grădiniță. Avem încredere și în cadrele didactice, care cu siguranță vor face față provocărilor, iar tuturor elevilor și părinților le dorim mult succes în noul an școlar!”

