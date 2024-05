PNL Suceava a avut o întâlnire electorală în cartierul Burdujeni împreună cu candidatul la funcția de primar al Sucevei Lucian Harșovschi. Au fost prezenți liderul județean, Gheorghe Flutur, primarul Ion Lungu și deputatul Ioan Balan. La întâlnire au participat peste 200 de oameni care au asistat la discuții pe marginea programului de dezvoltare al municipiului Sucevei pe care îl susține Lucian Harșovschi.

Președintele Flutur a făcut apel la patriotismul local. „Susțineți și votați primarul vostru din Burdujeni! S-a născut, a crescut, a învățat, s-a jucat pe străzi, vă știe după nume, cunoaște orașul ca în palmă. Aveți tot dreptul ca în aceste săptămâni să deveniți agenții electorali ai tânărului Harșovschi. Lucian nu mai are nevoie de o stagiatură la primărie. El s-a calificat la locul de muncă și din prima zi va ști ce are de făcut. Împreună cu mine, în parteneriat, vom lansa proiectul major „Suceava la autostradă”. Acest proiect va crea mai multe locuri de muncă, înseamnă reindustrializarea zonei Sucevei și va îmbunătăți confortul și siguranța locuitorilor. Suceava are nevoie de o dezvoltare de la scară blocului, de simplificarea traficului rutier, de renovarea fațadelor învechite și de amenajarea zonei centrale pentru a schimba fața orașului. Este necesară crearea de mai multe zone de agrement și parcări pentru mașini, extinderea centrului civic în zona sălii polivalente. Suceava trebuie să joace un rol regional mai puternic, să aibă transport public metropolitan și legăturile auto și feroviare cu Botoșani, Cernăuți, Vatra Dornei, Iași și București sunt esențiale. Suceava trebuie să devină capitala unor evenimente culturale cu încărcătură istorică puternică și să valorifice mai bine patrimoniul cultural și religios. Parteneriatele cu Botoșani trebuie dezvoltate pe termen lung. De asemenea, Suceava trebuie să colaboreze zilnic cu Universitatea „Ștefan cel Mare”, cu Consiliul Județean, cu grupurile de oameni de afaceri și cu bisericile. Aceste parteneriate trebuie să fie mai creative și să ofere soluții inovatoare. Ca președinte al Consiliului Județean, îmi propun să permanentizez aceste întâlniri lunar și, dacă este nevoie, săptămânal, pentru atingerea obiectivelor propuse. De aceea, sunt alături de tânărul Lucian Harșovschi și îmi doresc un primar dinamic, cu inițiativă, credință și implicare. Acesta este Lucian Harșovschi.”