Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, candidatul PNL la funcția de primar la alegerile din 9 iunie, consideră că ”Proiectul Suceava oraș la autostradă se va înfăptui în baza unui parteneriat corect între Lucian Harșovschi, primarul municipiului Suceava și Gheorghe Flutur, președintele Consiliului Județean”. ”Astăzi sunt aici alături de colegii de la organizația județeană, de Gheorghe Flutur, care și-a anunțat un nou mandat pentru Consiliul Județean. Spunem așa. Am fost primii care ne-am depus candidaturile și asta arată un singur lucru. Organizare. PNL are organizare pentru membrii ei dar are organizare pentru locuitorii județului și municipiului Suceava. Oameni de administrație de asta are nevoie în continuare Suceava, de oameni care să continue proiectele și să vină cu altele noi. Vă spun un singur lucru și acesta se va înfăptui într-o echipă și un parteneriat corect între Lucian Harșovschi primarul municipiului Suceava și Gheorghe Flutur președintele CJ Suceava: Suceava oraș la autostradă. Prin implicarea domniei sale domnul Gheorghe Flutur a reușit să grăbească și să pornească această autostradă care va duce la dezvoltarea municipiului și a județului. Cer sucevenilor un vot pe 9 iunie pentru o echipă corectă, care implică tinerețea și determinarea. Pentru că doar așa vom putea continua proiectele”, a declarat Lucian Harșovschi la depunerea candidaturii lui Gheorghe Flutur pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean.