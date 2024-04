Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, lansează programul „Județul Suceava la Autostradă”, un proiect în care îi cheamă parteneri pe toți primarii din aproprierea traseelor de autostradă, dar și mediul de afaceri, asociațiile patronale, asociațiile de turism pentru a regândi prioritățile de dezvoltare ale județului Suceava în noul context apărut. ”Autostrada A7 a devenit certitudine, este pe ordinea de zi a ședinței de Guvern actul normativ care dă undă verde la organizarea licitației pentru proiect si execuție a primului tronson, de 62 km, Pașcani – Suceava. Săptămâna trecută a trecut prin Guvern hotărârea prin care se aproba întâiul tronson al Autostrăzii A14 – Autostrada Nordului și se dă drumul la proiectare și execuție. Sunt deja în diferite faze de lucru tronsoane din autostrada unirii A8, în proximitatea sudică a județului Suceava”, a spus Flutur.

În primul rând președintele CJ Suceava a pregătit un master plan al drumurilor județene modernizate sau în curs de modernizare care fac legătura cu aceste autostrăzi. Flutur a prezentat pe puncte legătura unor tronsoane de drumuri județene cu Autostrada A7:

• Drumul Județean Forăști – Manolea – Dolhești – Dolhasca;

• Drumul Județean Dumbrăvița – Uidești – Tătăruși (IS);

• Drumul Județean Fălticeni – Hârtop – Valea Glodului – Liteni;

• Drumul Județean Ipotești – Bosanci – Udești – Liteni – Dolhasca;

• Drumul Județean Verești – Roșcani;

• Drumul Județean Adâncata – Fetești – Siminicea;

• Drumul Județean Hănțești – Zvoriștea;

• Drumul Județean Cacica – Todirești – Dărmănești;

• Noul Drumul Județean Stroiești – Costâna – Dărmănești;

• Drumul Județean Dărmănești – Calafindești – Siret;

• Drumul Județean Satu Mare – Grănicești (asfaltare nouă);

• Drumul Județean Siret – Mușenița – Frătăuții Noi;

• Drumul Județean Zvoriștea – Grămești – Siret.

Sunt trasee de drum cea mai mare parte modernizate iar altele in curs de modernizare pe câteva porțiuni care au mai rămas.

La Autostrada Nordului, mai multe drumuri modernizate:

• Drumul Județean Frasin – Stulpicani – Ostra – Broșteni;

• Drumul Județean Stulpicani – Câmpulung Moldovenesc;

• Drumul Județean Gura Humorului – Capu Câmpului – Valea Moldovei;

• Drumul Județean Berchișești – Mazănești – Liteni – Moara;

• Drumul Județean Fălticeni – Horodniceni – Cornu Luncii.

La Autostrada Unirii A8

• Drumul Județean Vatra dorneni Panaci – Bilbor Panaci Toplița;

• Drumul Județean Malini – Borca – Poiana Largului;

• Drumul Județean Boroaia – Giulești – Țimișești (Neamț).

”Mai sunt și alte tronsoane care fac legătura cu aceste autostrăzi, dar ce dorim este să cerem CNAIR să investească pentru legături cu autostrăzile, cum este drumul paralel cu frontiera, Vicovu de Sus -Climăuți – Autostrada A7, dar și breteaua Milișăuți – A7, iar drumurile locale vor trebui gândite cu racorduri care să fluidizeze traficul spre și dinspre autostradă. Acesta nouă realitate ne obligă să revizuim unele planuri de urbanism, să găsim locuri pentru parcuri industriale în proximitatea autostrăzii, să amenajăm parcări. CJ Suceava continuă amenajarea de parcări tip panoramă, cum este cea de pe Rarău, apoi cea din pasul Puzdra, Pleșa, Măgura, la Mălini, în pasul Bilbor, hotar cu județul Harghita și altele. Noua realitate ne obligă și din punct de vedere turistic al reclamei, al promovării și esteticului, al arhitecturii tradiționale pentru a lansa un nou program – Județul Suceava la Autostradă. Aștept o dinamizare a activității economice ca urmare a construirii acestor autostrăzi, o creștere a numărului de turiști, dar și apariția de noi oportunități, idei, soluții pentru o zonă atât de frumoasă si bogată cum este județul Suceava. Suntem deschiși la parteneriate cu societatea civilă, biserica, cu toții iubitorii de frumos, de dezvoltare și toate acestea prin implicare”, a mai spus Gheorghe Flutur.