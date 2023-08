Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat în cadrul ședinței de astăzi cu sucevenii din Diaspora că intenționează să lanseze proiectul „Suceava la Autostradă”, Gheorghe Flutur a spus că o legătură a localităților din județ către viitoarele autostrăzi din zona Moldovei va duce la o dezvoltare mult mai mare a întregii zone. „Trebuie să lansăm un proiect Suceava la Autostradă. Pentru că alta va fi viziunea dacă Dolhasca are autostradă până la Iași. Când faci naveta din Dolhasca pe autostradă până în Iași, dar eu sper să o facă invers, cei din Iași spre noi și să avem de lucru în Dolhasca, o să faci o oră. Calculezi altfel timpul decât dacă ai fi pe drumul normal. Sau Vatra Dornei foarte aproape de A8, pentru că eu sper ca și autostrada Unirii Iași – Târgu Mureș să se dea drumul. Și dacă noi tăiem muntele la Bilbor să ieșim în Toplița la A8 gândiți-vă cu cât scurtăm drumul spre București. Ca să nu mai spun spre Occident. Unii o să spună când? Simplu nu este și făceam un calcul. Pentru A7 a durat proiectarea șase ani. Au început-o în 2016 și până la Pașcani din păcate a durat șase ani. Acum mai grăbim noi lucrurile spre Suceava. Dar sunt atâtea elemente de birocrație că nu vă imaginați. Rolul nostru este să ne întâlnim de atâtea ori până să le deblocăm. În sala asta ieri a fost o ședință grea pe tema asta, iar astăzi suntem pe teren la Salcea să deblocăm exact autostrada A7 pentru că nu putem doar să venim cu scuze că nu se poate. Și dumneavoastră cei care sunteți mai supărați aveți motive serioase, pentru că birocrația asta care din păcate e și pe la Bruxelles de multe ori a omorât și proiectele noastre”, a spus Gheorghe Flutur. Tot în cadrul ședinței de astăzi, Gheorghe Flutur a precizat că în trei ani autostrada A7 va funcționa.

