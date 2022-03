Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a anunțat astăzi că a cerut primarilor în special celor din zona de munte precum Moldovița, Vatra Moldoviței, Ulma, Brodina, să organizeze ateliere de încondeiat ouă pentru copiii refugiaților ucraineni. Această acțiune, a spus Flutur, va fi coordonată de Inspectoratul Școlar Județean. ”Pregătim ateliere de încondeiat ouă pentru copiii din Ucraina pentru că ei au tradiție în acest meșteșug mai ales huțulii. A început postul Paștelui suntem în pregătiri pentru Paști și vrem să-i ținem pe copiii ucraineni ocupați să le distragem atenția de la supărări. De aceea am cerut primarilor să organizeze ateliere de încondeiat ouă și am rugat și Inspectoratul Școlar Județean și Centrul Cultural Bucovina să se ocupe de asta”, a spus Flutur. El a adăugat că aceste acțiuni ar putea fi invitată și presa internațională care se află cantonată la Siret.

