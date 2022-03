Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a avut, vineri, o întâlnire cu primarii localităților de la frontiera cu Ucraina. La discuții au participat și primarii de localități în care sunt comunități importante de ucraineni și în care sunt cazați refugiați din Ucraina. Gheorghe Flutur a precizat că a convocat această ședință pentru a stabili prioritățile și modul de acțiune pentru perioada următoare, el solicitându-le primarilor prezenți la întâlnire să realizeze un inventar al familiilor care stau în locuințele unor suceveni. În mod special, șeful administrației județene le-a solicitat primarilor să le faciliteze copiiilor ucraineni refugiați ca începând de luni, de luni 7 martie să poată să meargă la școală.

Pe de altă parte, președintele Consiliului Județean Suceava a spus că duminica aceasta, de la la ora 11:00, la Iulius Mall vor fi organizate „evenimente de prietenie” pentru familiile de refugiați din Ucraina. „În acestă locație vor avea loc mai multe spectacole pentru copii, dat vor avea loc și discuții, socializări, în urma cărora cei prezenți se pot împrieteni. Astfel de acțiuni de socializare pentru copiii de refugiați au loc și la Siret, la Centrul de plasament și la una dintre grădinițe, la Rădăuți, la Hotel Gerald, unde sunt cazte familii cu copii, dar și la Suceava”, a spus Flutur. El a adăugat că dorința este de a extinde aceste acțiuni de manifestare a prieteniei și de socializare cu vizite la obiective turistice, mănăstiri, Cetatea de Scaun, la muzee, pentru toți cei cei care doresc acest lucru.