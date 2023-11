Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, împreună cu primarul Ion Lungu, deputatul Ioan Bălan și viceprimarul Lucian Harșovschi au depus astăzi la primele ore ale dimineții ccoroane și jerbe de flori la bustul lui Iancu Flondor din Suceava, fondator al Unirii Bucovinei cu România. Flutur a făcut în fața statuii un scurt bilanț al realizărilor. ”La mulți ani Bucovina, la mulți ani bucovineni, la mulți ani România! Sunem, la statuia lui Iancu Flondor fondator al Unirii Bucovinei cu România, cu sufletul deschis cu recunoștință și dacă ne gândim la un scurt bilanț astăzi ce am făcut noi putem spune câteva lucruri. Da, am pregătit și a deschis un nou punct de frontieră cu frații noștri din nodul Bucovinei la Vicovu de Sus, alte trei puncte de frontieră de la Climăuți, Ulma și Izvoarele Sucevei sunt pregătite pentru a fi deschise. Bucovina va fi brăzdată de autostrăzi, este deocumentația făcută, Bucovina are investiții în sănătate, în educație, în infrastructură, în turism. Bucovina are parteneriate, Bucovina e pusă pe harta țării și pe harta lumii. Bucovina e pe podium, locul I destinație turistică de excelență Ținutul Mănăstirilor. La mulți ani Bucovină dragă!”, a spus Flutur.

, 7.0 out of 10 based on 3 ratings