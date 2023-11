Momente speciale vor avea loc astăzi la Vatra Dornei odată cu inaugurare Cazinoului Băilor, deschiderea Tîrgului de Crăciun și aprinderea luminilor în brad. Organizatorii Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Consiliul Județea și Primăria Vatra Dornei au pregătit un program cu multe surprize muzicale.

”O zi plină, de la prima oră a dimineții, până seara târziu, pentru echipa de la CJ, implicată pe toate ,,fronturile” pentru a pregăti sărbătoarea noastră de mâine, Ziua Bucovinei, la Vatra Dornei.

Este ziua în care se redeschide Cazinoul Băilor din Vatra Dornei, cu transformarea acestuia pentru a găzdui un Complex Muzeal, dar și săli de evenimente culturale. Se renaște ca Palat al Culturii, o bijuterie arhitecturală a mândrei și dulcei Bucovine.

Aici, după Slujba de Sfințire a edificiului, la miezul zilei va avea loc Ședința Solemnă a Consiliului Județean Suceava consacrată celebrării Zilei Bucovinei.

La ora 19, după concertul inaugural, am pregătit un spectacol extraordinar, virtuozitați muzicale aduse publicului de artiștii Ansamblului artistic profesionist ,,Ciprian Porumbescu”.

Și, cum deja am obișnuit sucevenii și turiștii, odată cu un mare eveniment din județ se organizează Targul de turism al OMD Bucovina. Ce am pregătit la Vatra Dornei, este ceva cu totul special!

Mâine, la ora 16, are loc deschiderea oficială a Târgului și apoi aprinderea luminilor de Crăciun în Vatra Dornei. În această perioadă a zilei, până la ora 17, va fi un program cu multe surprize muzicale.

Și vremea este excelenta pentru o minivacanță de vis în zona Dornelor.

Nu este de ratat un eveniment al anului în Bucovina!”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă.