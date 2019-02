Președintele organizației județene a PNL, Gheorghe Flutur și prim-vicepreședinții Ioan Bălan respective Ion Lungu, au criticat în termini duri, în cadrul unei conferințe de presă, bugetul pe 2019 propus de coaliția PSD-ALDE apreciind că este ”un buget al rușinii, al neputinței, al condamnării la subdezvoltare”.

Flutur către PSD-ALDE: ”Iosefini e copil mic pe lângă ei”

”Am văzut din nou circ de iluzioniști care vor să împingă responsabilități pe alții, pe președintele României. Eu spun din punctul de vedere al Sucevei. Un strigăt disperat. Cum să votăm un astfel de buget cu 32 de amendamente pentru dezvoltarea Sucevei, nici unul aprobat. Clar că nu puteam să-l votăm. Faptul că președintele îl trimite la Curtea Constituțională sunt convins că are foarte multe considerente. E făcut pe creșterea iluzorie. Și anul trecut creșterea a fost umflată și a trebuit să o corecteze. Apoi, s-au creat niște dezechilibre uriașe legate de administrațiile locale. Suntem singura țară care nu vrem să dăm mai multă autonomie autorităților locale. S-au luat bani și nu puțini. Astăzi a făcut o simulare la proiectele europene și cele guvernamentale, prin PNDL. Diferența de preț îi face pe unii primari să renunțe la unele proiecte, la dezvoltare. Și atunci cum poți să spui că e un buget de dezvoltare? E firesc că se întrunesc condițiile de neconstituționalitate. Sunt convins de asta. Păcat că PSD a întârziat trei luni. În 15 noiembrie ei trebuiau să depună bugetul la Parlament și să avem dezbateri. Ei l-au întârziat și acum încearcă să-l lege. Imoral. De alocațiilor copiilor și așa mai departe. Iosefini e copil mic pe lângă ei”, declarat Flutur.

Bălan: ”Cum poate fi numit un buget al dezvoltării acel buget care taie un miliard de lei de la autoritățile locale?”

”PNL prin specialiștii pe care îi are a analizat bugetul și a ajuns la concluzia că este un buget al rușinii, un buget al neputinței. Un buget prin care România va stagna. Minciuna cea mai mare din partea PSD este că acest buget este unul al dezvoltăriil. Cum poate fi numit un buget al dezvoltării acel buget care taie un miliard de lei de la autoritățile locale. Cei de la PSD ne atacă zilele acestea și spun că am fost doar jumătate de acord cu mărirea alocațiilor, atunci când am votat amendamentul și jumătate împotrivă atunci când nu am votat bugetul. Noi am considerat că bugetul acesta este un buget prost făcut, foarte târziu adus în Parlament, cu trei luni de zile întârziere și un buget care nu rezolvă deloc problemele sociale și economice ale românilor. Nu aveam cum să fim de acord cu acest buget. De aceea noi am pus aproape 1.000 de amendamente, pe care am sperat că parțial vor fi adoptate și atunci am fi putut să ne asumăm și noi bugetul și am fi putut să votăm. În condițiile în care certitudinea rămâne doar dublarea alocațiilor, acest buget nu a putut fi votat de PNL și nu ni-l asumăm deloc. Șansa noastră a cetățenilor Sucevei este că la nivel de județ avem o guvernare PNL, care încearcă prin bugetul și resursele pe care le are la dispoziție Consiliul Județean să transforme acest an într-un an al dezvoltării infrastructurii județene. Am discutat cu președintele Gheorghe Flutur și mi-a spus că este foarte preocupat de lucrul acesta. Probabil că și de aici vine susținerea de care are parte în rândul cetățenilor. PNL a făcut pe țară un sondaj cu 250.000 de repondenți. Și care are undeva la peste 600 din județul Suceava care ne-au arătat faptul că la nivel de județul Suceava omul politic numărul unu rămâne în continuare Gheorghe Flutur”, a declarat deputatul Ioan Bălan.

Lungu: ”La Suceava toți primarii sunt disperați și nu sunt cuvinte mari”

”Eu îi spun bugetul condamnării la subdezvoltare, a Sucevei, a Moldovei. Chiar dacă aparent solicitările noastre prin protestele făcute la nivel de Guvern ne-au dat satisfacție să ne dea acel 60% din impozitul pe venit, printr-o șmecherie, pe românește, a doua zi ni s-au pus în cârcă cheltuielile pe partea de asistență socială. Nu rămnem cu nimic. Dacă ne raportăm la anul 2017 atunci când s-a redus bugetul de la 16 la 10% la impozitul pe venit și sigur că e o măsură bună, nu o contestăm, dar aceste strategii guvernamentale nu trebuiesc făcute pe spinarea primăriilor. Trebuie din bugetul consolidat al statului să se asigure aceste sume. Chiar și în acest an. Această măsură de a da acel salariu de 3.000 de lei la salariații din construcție e bună, pentru că nu avem forță de muncă. Dar la fel acești salariați sunt scutiți în acest an pe impozitul pe venit. Deci acești bani nu ajung la primărie. La fel cred că trebuiau compensați de la un fond consolidat din buget nu de la municipalități. Este clar că nu putem fi mulțumiți de actualul buget.

Am spus de acel 60% care e o chestie șmecherească. Dacă discutăm concret primăriile vor aduce bani de acasă. Nu este o expresie academică, dar nu vor rămâne cu nici un leu în plus comparativ cu anul trecut. Ba dimportrivă vor pierde bani…..Să ignori total Moldova e un lucru care nu se poate. O să spună unii că au zis și alții și nu s-a întâmplat nimic. Și aici o bilă neagră pentru politicienii, parlamentarii de la putere din Moldova și din Suceava în mod special care nu au insistat să se prindă cât de cât sume pentru această autostradă importantă. Probabil că la primarilor din această coaliție PSD – ALDE li se mai dau niște bani pe la spate, pe sub ușă pe românește, prin PNDL sau din alte surse. Noi nu avem parte de așa ceva. La Suceava toți primarii sunt disperați și nu sunt cuvinte mari”, a declarat Ion Lungu.