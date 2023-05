Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că lucrările de modernizare pe drumul județean dinspre Mălini spre Borca vor fi finalizate anul viitor. Prezent astăzi pe șantierul acestui drum, Gheorghe Flutur a spus că modernizarea acestui traseu va pune în valoare mult mai mult „Perla Bucovinei”, Măliniul lui Labiș. „Suntem pe drumul județean 209 B care leagă Măliniul lui Nicolae Labiș de Borca, de Neamț, de coada lacului Bicaz, o investiție pe un drum județean de 14,6 kilometri. Este o investiție de 25 de milioane de euro făcută de Consiliul Județean Suceava. Și după cum se vede, aici sunt lucrări ample în zona de munte, sunt peste 15 kilometri de ziduri de sprijin cu șanțuri periate. Sunt câteva sute de piloni care sunt bătuți la adâncime de 15 metri pentru a stabiliza terenul și sunt în lucru 61 de podețe și 11 poduri. Acest drum cu o lățime de 8 metri face legătura între Valea Moldovei din județul Suceava, trece pe la Crucea Talienilor și coboară spre coada lacului Bicaz, în Borca, o zonă turistică excepțională”, a explicat Gheorghe Flutur.

El a spus că această investiție înseamnă o deschidere mai mare a zonei turistice a comunei Mălini, a legăturii dintre Suceava și județul Neamț, între Suceava și zona Ardealului. „În felul acesta toată zona turistică a Mălinului va cunoaște o dezvoltare extraordinară datorită acestui drum”, a subliniat șeful administrației județene. El a adăugat că CJ Suceava are în derulare și alte investiții strategice pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere. „O să vedeți zilele următoare drumul care leagă județul Suceava de Harghita, prin pasul Bilbor, drumul care leagă zona Dornelor, Coșna, de Grădinița, Ilva Mare. Sunt investiții care duc la dezvoltarea turismului în zonă. De aceea sper ca anul viitor să avem finalizată această lucrare de artă de la Mălini pentru a putea pune în valoare poate Perla Bucovinei din punct de vedere turistic, Măliniul lui Labiș”, a încheiat Gheorghe Flutur.