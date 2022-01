Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a semnat, astăzi, contractul pentru modernizarea drumului județean 209B, Mălini – Iesle – Borca. Gheorghe Flutur a spus că firma care a câștigat licitația este din județul Neamț, „Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi” SRL Roznov, iar valoarea investiției este de 14,8 milioane de euro (72,8 milioane de lei). „E o investiție așteptată de mult, care leagă județul Suceava de Neamț. O investiție pe 14,6 kilometri, drumul lui Nechifor Liptan din Baltagul”, a spus Gheorghe Flutur. El a spus că proeictul a fost aprobat de Ministerul Dezvoltării prin Programul Național de Dezvoltare Locală – etapa a doua, iar durata de execuție a lucrărilor, inclusiv proiectarea, este de 28 de luni, respectiv doi ani și jumătate.

Flutur a arătat că drumul va avea lățimea de opt metri, cu acostamente de 0,75 metri pe fiecare parte, va avea șanțuri pe 15,6 kilometri, vor fi construite 63 de podețe și nouă poduri noi și vor fi reabilitate cinci poduri. El a mai arătat că pe traseu vor fi 9 serpentine, urmând să se construiască ziduri de sprijin pe o lungime de 6,7 kilometri. „Acest drum este extrem de important pentru că va lega zona Fălticeni – Gura Humorului de Mălini, Borca, Poiana Largului, Borsec, spre Ardeal. Aici distanța de la Mălini până la Poiana Largului, unde este prevăzută autostrada A8, este de 67 de kilometri. Astăzi dacă mergem de la Mălini prin Târgu Neamț spre Poaian Largului sunt 91 de kilometri. Deci cu acest nou drum scurtăm cu 24 de kilometri la un prim calcul. Este un traseu pe scurtătură și dacă vreți o perspectivă către viitoarea Autostradă a Unirii A8 dar și legătura cu zone turistice la fel de importante, precum Mălini, lacul Bicaz, zona Borsec și legătura spre Târgu Mureș.

De asemenea, am semnat astăzi și celelaltă tronson de la Panaci la Bilbor, care ne leagă de Harghita. Acum am semnat semnăm contractul pentru drumul care face legătura cu județul Neamț. Asta înseamnă punerea în valoare a potențialului ecponomic și turistic a zonei Mălini. Acasă la Nicolae Labiș. Asta înseamnă legătură între toată zona de pe Valea Moldovei, Gura Hmorului, Fălticeni și localitățile apropiate, înseamnă punerea în valoare a turismului, a domeniului schiabil, punerea în valoare a pensiunilor turistice din zonă și a agenților economici, înseamnă dezvoltare”, a declarat Gheorghe Flutur. El a spus că se așteaptă la o colaborare bună cu firma care a semnat contractul și care realizează lucrările și la drumul aflat pe teritoriul județului Neamț, spre Borca, „și în felul acesta sperăm ca sucevenii dar și cei care ne vizitează județul să poată beneficia de acest drum, iar traseul lui Nechifor Lipan să fie practicabil în doi ani și jumătate”.