Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a declarat astăzi în cadrul ședinței deliberativului județean că este mulțumit de ritmul lucrărilor de modernizare a drumurilor județene arătând că în prezent sunt în lucru 18 proiecte din care unele finalizate iar altele în evaluare și contractare valoarea totală fiind de 110 milioane de euro. Flutur a precizat că este o sumă semnificativă în condițiile în care bugetul total al Consiliului Județean este de 200 de milioane de euro. ”Fac precizarea ca să înțeleagă toată lumea care este volumul investițiilor în infrastrucura de drumuri județene în cadrul bugetului CJ. Și nu e vorba numai de anul acesta”,a spus Flutur. El a menționat că în prezent sunt în modernizare 170 de kilometri de drumuri județene. ”Foarte multe lucrări sunt pe poduri că au fost probleme mari. Numai pe ruta Frasin -Holda acum avem proiectul gestionat de Consiliul Județean cu 26 de poduri. Numai pe acest drum. Am prins acum un proiect pe POR podul de la Cornu Luncii-Mălini o investiție mare la care se lucrează la proiectare. Mai sunt și alte poduri câteva care trebuie consolidate s-au făcute de la zero pe foarte multe rute. La Argel se locrează la un pod care să facă legătura cu Valea Brodinei. Dacă ar fi fost să cheltuim bani doar din TVA pe drumuri dați de Guvern ar fi fost doar 29 de milioane de lei. Nu e puțin, e bine. Asta înseamnă 6 milioane de euro dar noi cheltuim 110 milioane de euro. Asta ca să vedeți gradul de preocupare al nostru al tuturor de aici legat de drumurile județene. E un județ greu cu foarte multe probleme dar trebuie să vedem partea plină a paharului. M-aș bucura să mai găsim ceva fonduri și pentru alte tronsoane de drum. Sper ca firmele să nu aibă probleme cu forța de muncă și să lucreze în ritm susținut”, a spus Flutur.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating