Compania daneză European Energy va finaliza, în 2023, construcția celei mai mari instalații din lume de producție a e-metanolului și a hidrogenului verde, care va fi probabil și cea mai mare fabrică comercială de energie regenerabilă la un cost competitiv. Prin evoluția recentă a legislației privind combustibilii verzi (PtX), cu accent pe hidrogenul verde, giganții vizează și România pentru dezvoltarea unor centrale. Țara noastră urmărește să-și intensifice eforturile în direcția energiilor regenerabile, precum și să stimuleze investițiile în energie verde. Primul pas a fost făcut de către Senatul României, prin aprobarea proiectului de lege privind integrarea hidrogenului din surse regenerabile şi cu emisii reduse de carbon în sectoarele industriei şi al transporturilor, dar acesta trebuie completat cu investiții masive în infrastructură și crearea unor condiții de piață fezabile și durabile pentru producția extinsă de electricitate verde.

„Economiile naționale trebuie să ajungă la neutralitatea climatică nu doar prin îmbunătățirea mixului energetic, ci și prin decarbonizarea industriei grele și a transportului, abordând diferențele de proces și facilitând extinderea producției și utilizării de hidrogen verde și e-metanol. Reducerea costurilor va necesita o varietate de decizii politice, cu un climat de investiții previzibil și fiabil, un cadru regulator clar și transparent, care să permită acorduri pe termen lung cu parteneri, instrumente financiare pentru partajarea riscurilor. Astfel, e-metanolul și hidrogenul verde ar putea deveni mai competitive în ceea ce privește prețurile, comparativ cu cotațiile fluctuante ale energiei fosile, accelerând tranziția către consumul de combustibili verzi, în industria grea și în transport, contribuind astfel la crearea unei piețe sustenabile de hidrogen verde și e-metanol în Romania”, a declarat Ioannis Kalapodas, Head of the Bucharest Office, European Energy.

European Energy, companie cu experiență în dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă în Europa, recunoaște importanța cooperării inter-sectoriale pentru atingerea obiectivelor propuse și susține ideea dezvoltării de ,,insule” energetice, care să asigure o producție eficientă de energie verde și să răspundă nevoilor specifice ale comunităților locale. De asemenea, vede o implicare mai activă a României în alianțe internaționale care promovează colaborarea în domeniul energiei regenerabile și a tehnologiilor avansate, precum ,,Consiliul Hidrogenului Celor Trei Mări”.

Compania se află în spatele a cinci proiecte anunțate în Danemarca și urmărește dezvoltarea de facilități PtX pe multe piețe în care operează, inclusiv SUA, Brazilia și Australia. Până la sfârșitul lui 2023, European Energy planifică să furnizeze hidrogen verde la portul Esbjerg din Danemarca, dintr-un parc eolian cu o capacitate de 12 MW, reprezentând un exemplu concret de dezvoltare a energiilor regenerabile într-o manieră sustenabilă și cu un impact semnificativ. E-metanolul verde ar putea juca un rol mai important în decarbonizarea anumitor sectoare în care opțiunile sunt limitate în prezent, în special ca materie primă în industria chimică sau drept combustibil în transportul rutier sau maritim.

Tot în 2023, European Energy va finaliza construcția celei mai mari instalații din lume de producție a e-metanolului și a hidrogenului verde, folosind electricitatea de la parcul solar Kassø, cu o capacitate de 300 MW. În plus, căldura în exces rezultată din producția de hidrogen va fi folosită pentru încălzirea a peste 2.000 de gospodării din zonă. Proiectele Power-to-X vor permite decarbonizarea industriei combustibililor grei și a industriei plastice, acest potențial fiind subliniat și de acordurile de furnizare cu cea mai mare companie de jucării din lume, LEGO Group, cu liderul în domeniul sănătății, Novo Nordisk A/S și cu cea mai mare companie de transport maritim din lume, Maersk. Recent, ca un pas mare în decarbonizarea sectorului aviației, Metafuels AG din Elveția și European Energy A/S au anunțat că au semnat un memorandum de înțelegere pentru a colabora la dezvoltarea și implementarea unei instalații de producție a unui combustibil de aviație durabil (SAF) în Danemarca, folosind procesul proprietar al Metafuels, aerobrew.

Despre European Energy

Fondată în 2004 în Copenhaga, European Energy este în topul dezvoltatorilor și constructorilor de proiecte de energie regenerabilă la nivel mondial. Cu un portofoliu impresionant de peste 1GW de proiecte de energie regenerabilă și 23 de birouri în 18 țări, European Energy are investiții majore în parcuri solare, eoliene, precum și în tehnologia Power to X, plus investiții în captarea CO2, iar din 2021 compania dezvoltă cu succes proiecte de energie regenerabilă și în România. Pentru mai multe informații despre European Energy vă rugăm să vizitați:

