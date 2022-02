Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a avut, astăzi, o întâlnire online cu reprezentanții regiunilor partenere din Schwaben (Germania), Mayenne (Franța) și Cernăuți (Ucraina). În cadrul întâlnirii, președinții celor patru regiuni au prezentat o informare privind unitățile administrative pe care le conduc și au formulat o serie de propuneri pentru acțiuni comune care să aibă loc în cadrul acestui parteeriat pe parcursul anului 2022. Astfel, președintele CJ Suceava a făcut o informare despre județul Suceava, el declarând că recent a fost aprobat bugetul județului. El a spus că buget pentru anul 2022 este axat pe dezvoltare, iar 40% dintre venituri sunt fonduri europene. Gheorghe Flutur a afirmat că în acest buget, Consiliul județean și-a propus proiecte curajoase, în modernizarea infrastrcturii de drumuri, sănătate, aeroport, asistență socială și școli speciale.

„De asemenea am prezentat o situație privind evoluția pandemiei de Covid-19, cu mențiunea că începe să scadă ușor incidența, însă rămânem atenți și luăm în continuare măsuri de limitare a răspândirii noului coronavirus”, a declarat șeful administrației județene. El a adăugat că 2021 a adus o îmbunătățire a unor indicatori importantți de dezvoltare socio-econoică în județ, în comparație cu 2020. Gheorghe Flutur a spus că indicele producției induistriale a crescut cu 16% în 2021, față de 2020, numărul de turiști a crescut cu 63%, iar numărul de pasageri pe aeorportul sucevean a crescut cu 53%. „Tot în 2021 au fost înființate 800 de firme noi, din care 23 cu capital străin. Este bine, dar e loc de mai mult”, a mai spus Flutur, care și-a exprimat speranța că anul acesta vor putea fi organizate acțiuni și proiecte comune ale celor patru regiuni în care reprezentanții acestora se vor putea întâlni fizic.

De asemenea, președintele CJ a avut și patru propuneri concrete pentru acțiuni și proiecte care să aibă loc în acest an. Gheorghe Flutur a spus că până la sărbătorirea Zilei Europei, în luna mai, Consiliul Județean Suceava va elabora un material cu prilejul împlinirii a 15 ani de la aderarea României la UE, cu prezentarea principalelor beneficii ale acestei aderări pentru județul Suceava. Flutur a propus și organizarea unui schimb de experiență cu spitalele din cele patru regiuni pe tema gestionării pandemiei, „cu privire la experiența acumulată, modul de acțiune și învățămintele care au fost trase în această perioadă”. „În același timp am propus organizarea unui infotur turistic, o caravană în cele patru regiuni, cu operatori din turism, persoane responsabile din administrație cu activitatea de turism și cu entități, vectori de promovare a turismului. Cu această ocazie am amintit că ministrul antreprenoriatului și turismului, Daniel Cadariu, este sucevean de-al nostru, un ministru care cunoaște bine problemelor din administrația județeană, având în vedere că a fost și vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava”, a mai declarat Flutur. Nu în ultimul rând, el le-a propus partenerilor externi semnarea unei declarații comune de solidaritate față de partenerii din Cernăuți și din Ucraina, „solidaritate prin care milităm pentru susținerea păcii, a valorilor democratice și libertății de opinie a poporului ucrainean”.