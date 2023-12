Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, salută aderarea României la Spațiul Schengen chiar dacă este doar aerian și maritim însă este convins că acesta este un început bun și că anul viitor se va obține integral intrarea în Spațiul Schengen. ”O veste bună în ajun de an nou pentru români: începutul aderării la Spațiul Schengen, un pas important pentru libera circulație a cetățenilor. Aseară târziu forurile europene, de data asta în unanimitate, au dat undă verde României și Bulgariei la liberă circulație în spațiu European Schengen, într-o primă fază aerian și maritim. Asta înseamnă eliminarea cozilor în aeroporturi, acolo unde românii, chiar dacă eram membri UE, trebuia să stăm la rând pentru viza Schengen. Bine ar fi fost să primim și acordul pentru circulația terestră liberă. Aș dori să vedem totuși partea plină a paharului, să începem cu optimism anul 2024. Eu sunt convins că este un început bun și că anul viitor vom obține integral intrarea în Spațiul Schengen”, a spus Flutur.

În opinia sa, merită cuvinte de apreciere toți cei care s-au implicat, ultimele guverne și administrația prezidențială, care au negociat incisiv. ”Nu putem să nu remarcăm efortul și meritul deosebit al miniștrilor liberali de interne și externe Cătălin Predoiu și Luminița Odobescu. Bravo lor! Au fost protagoniștii negocierilor în aceste luni, negocieri de multe ori neștiute, dar extrem de complicate. Ce cred eu, ca fost ministru care a negociat condiții europene la un moment dat, este că trebuie să fim mai uniți, noi, clasa politică românească, atât acasă, dar și în străinătate când apărăm interesul național. Prea s-au politizat aceste teme, prea s-au adus acuze, de multe ori nemeritate, celor care au negociat. Afară ești respectat dacă mesajul vine puternic din interior și cu argumente. Drumul european al României este consimțit. Acest drum trebuie apărat, valorile europene trebuie apărate, dar și mai tare trebuie apărate și promovate valorile românești. Mai mult și cu voce mai tare trebuie să vorbim despre valorile uriașe ale poporului român, despre talente, despre realizări și despre identitatea acestui popor. Încă o dată noul an ne așteaptă cu semafor verde pentru Romania chiar dacă este pe jumătate și sunt convins că anul viitor se va desăvârși. La mulți ani și să ne vedem cu bine și fără vize Schengen în 2024!”, a conchis Gheorghe Flutur.