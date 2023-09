Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, i-a îndemnat pe consulii onorifici ai Austriei în România să facă tot ce le stă în putință pentru a convinge autoritățile austrice să fie mai flexibile în drumul României spre spațiul Schengen. Gheorghe Flutur a participat astăzi la o întâlnire cu 12 consuli onorifici din România, doi dintre aceștia fiind consuli ai Austriei. „Sunt foarte bucuros să văd doi consuli onorifici din partea Austriei. Nimic nu e prea mult în eforturile care trebuie făcute pentru a convinge Austria să fie mai flexibilă în drumul nostru spre Schengen. Eu nu vreau să duc în politică acest subiect. Sunt adeptul diplomației, dar sunt convins și rugămintea din această parte de țară care 143 de ani a avut o istorie comună cu austriecii, rugămintea de aici de la Suceava este să faceți tot ce ține de dumneavoastră să îi facem mai flexibili pe cei care conduc vremelnic Guvernul Austriei în ceea privește semaforul verde pentru Schengen. Pentru că vrem și noi în Schengen. Și folosesc acest prilej să vă rog eu în numele Sucevei de data aceasta pentru Schengen”.

