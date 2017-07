Compania Transgaz va reîncepe lucrările pentru construcția magistralei de gaz metan de la Câmpulung Moldovenesc la Vatra Dornei. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, acesta precizând că Transgaz a semnat deja ordinul de începere a lucrărilor pentru finalizarea tronsonului de la Câmpulung la Pojorâta, urmând ca în perioada următoare să fie începută investiția și din această comună către Vatra Dornei. Șeful administrației județene a explicat că o parte din lucrările la magistrala de gaz de la Câmpulung Moldovenesc la Pojorâta au fost realizate, însă investiția a fost oprită de Transgaz în anul 2013. „Lucrările vor reîncepe pentru a finaliza tronsonul de la Câmpulung Moldovenesc la Pojorâta, pe o porțiune de 9,256 de kilometri. În același timp urmează să fie făcută și o revizie la lucrările care deja au fost realizate”, a spus Flutur. El a adăugat că magistrala de gaz metan de la Pojorâta la Vatra Dornei va fi construită după ce Guvernul va emite hotărârea prin care terenul forestier pe care urmează să treacă investiția va fi scos din circuitul silvic.

Gheorghe Flutur a spus că în momentul de față compania Transgaz a finalizat și a depus la Guvern documentația cu toate avizele necesare pentru scoaterea din circuitul silvic a terenului pe unde va trece magistrala de gaz metan către Vatra Dornei. „Este extrem de important că în sfârșit se reiau lucrările pentru construcția magistralei de gaz către municipiul Vatra Dornei. A durat foarte mult procedura pentru scoaterea din circuitul silvic a terenului forestier, și ajungerea la o înțelegere între Romsilva și Transgaz, discuții pe care le-am mediat începând cu mijlocul anului trecut. În cele din urmă s-au obținut toate semnăturile și avizele necesare, iar aici trebuie remarcate și demersurile insistente făcute în acest sens făcute de Primăria Vatra Dornei. Compania Transgaz are fondurile pentru această investiție, iar acum depinde de Guvern să emită acea hotărâre pentru scoaterea terenului din circuitul silvic. Dar sunt convins că acest lucru se va întâmpla, atât timp cât Regia Națională a Pădurilor și Garda Forestieră au acceptat acest lucru”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a subliniat faptul că finalizarea construcției acestei magistrale de gaz metan este extrem de importantă pentru Vatra Dornei, în special pentru asigurarea agentului termic în acest municipiu.

Investiţia pentru construcţia conductei de gaz metan către Vatra Dornei, pe o lungime de 33 de kilometri, este parte a proiectului „Suceava – Utilităţi şi mediu la standarde europene”. În februarie 2010, compania Transgaz a preluat gratuit de la Consiliul Judeţean Suceava conductele de gaz construite până la acel moment prin proiectul „Utilităţi şi mediu la standarde europene”. Este vorba despre tronsoanele Frasin – Pojorâta şi Păltinoasa – Rădăuţi, dar şi despre cele din zona Fălticeni, în lungime totală de peste 100 de kilometri. Tot atunci, Transgaz s-a angajat să continue investiţia în construcţia magistralei de gaz metan până la Vatra Dornei.

