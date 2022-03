Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat ca astăzi, la Bucureşti, a avut primele discuții cu privire la finalizarea lucrărilor la magistrala de gaz metan Pojorâta-Vatra Dornei. „La un moment dat a fost un mic blocaj care a fost depășit printr-o Hotărâre de Guvern. La această dată este îngropată conducta pe o lungime de 22,6 km, rest de executat 802 m, până la marginea municipiului Vatra Dornei, unde va fi montată o stație de reglare a presiunii. Materialul tubular necesar pentru finalizarea conductei pe cei 802 m este depozitat în zonă. În același timp, Primăria Vatra Dornei lucrează la Proiectul Tehnic pentru transportul și distribuția gazelor în oraș. Obiectivul nostru este ca în această vară gazul metan să ajungă la centrala din Vatra Dornei și în același timp să se înceapă distribuția la consumatorii casnici. A fost un proiect destul de greu dar este cert că în această vară gazul metan va ajunge la Vatra Dornei”, a explicat Flutur.

