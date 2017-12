Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, va fi prezent vineri, 8 decembrie, la Lvov la o reuniune regională la care participa reprezentanți de la nivel guvernamental și regional din Ucraina, Polonia și România. ”Vom discuta despre instrumente de finanțare a cooperării transfrontaliere și interregionale, în care voi susține din nou necesitatea realizarii unei rute rapide (autostradă sau drum expres) care să lege Marea Baltică de Marea Neagră prin Lvov-Cernăuți-Suceava-București. Aici voi susține parteneriatul cu regiuni din Polonia și Ucraina, Cernuti și Ivano Frankovsk încercând să intensificam demersurile pentru realizarea acestei rute. Nu pot să nu constat faptul că, deși parte din acest tronson aflat pe teritoriul României, este prins în Masterplanul General de Transporturi, nu s-a mișcat nimic. De asemenea, voi susține la fel de mult și autostrada Iași – Târgu Mureș unde, din păcate suntem și pe acest obiectiv de investiții, într-un stadiu mai mult decât incipient”, a declarat Flutur.

El a mai spus că va susține necesitatea identificării și aplicarii de instrumente pentru dezvoltarea zonei Carpaților, inclusiv crearea unui program european pentru populația din Carpați, un lucru benefic pentru județul Suceava știind că aproape jumătate din suprafață este ocupată de acești munți.