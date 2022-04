Liderul interimar al PNL, Gheorghe Flutur, a declarat în cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Național al PNL că își dorește ca zilele viitoare să fie operaționalizat Programul Național de Investiții „Anghel Saligny. „Foarte mulți în sală sunteți aleși locali ca și mine. Și îmi aduc aminte că anul trecut pe vremea asta discutam despre acest program. Trebuie să recunoaștem că s-a lungit prea mult. Dar intră în linie dreaptă și o să ne ținem de el pentru ca zilele viitoare să-l operaționalizăm. Și nu o spun ca o promisiune aici, dar știu ce ne așteaptă acasă. E vreme bună, lumea așteaptă lucrări, s-au cheltuit bani pentru proiecte și dumneavoastră primarii știu că sunteți pe bună dreptat puțin supărați pentru aceste prelungiri legate de Abghel Saligny”, a spus Gheorghe Flutur.

