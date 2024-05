Una dintre cele mai solicitate vacante pentru perioada sarbatorilor de iarna este Laponia, regiune cunoscuta si ca “Tara lui Mos Craciun”. Turistii care au avut deja ocazia de a merge in vizita acasa la Mos Craciun sustin ca o astfel de vacanta garanteaza cele mai spectaculoase experiente pentru familiile cu copii, cu atat mai mult in preajma Crăciunului, cand copiii sunt cuprinsi de magia sarbatorilor.

Ca atare, agentia de turism Eturia in colaborare cu antreprenorul Razvan Pascu au anuntat deja lansarea a 4 zboruri directe charter spre Laponia in perioada sarbatorilor de iarna, cu plecare din Bucuresti pe 13, 18, 22 si 26 Decembrie 2024.

In vizita la Mos Craciun in perioada sarbatorilor de iarna

Cei care aleg o astfel de vacanta in Laponia, o destinatie la doar 4 ore de Bucuresti cu zbor direct charter, sunt preponderent familiile cu copii, dar si adulti care inca mai cred in magia lui Mos Craciun. Situata in zona Cercului Polar de Nord, Laponia este o lume de basm, ce se intinde intre Rusia, Suedia si Norvegia si cuprinde aproximativ o treime din intreaga suprafata a Finlandei. Cei care ajung aici viziteaza in mod special zonele Levi, cea mai mare staṭiune de ski din Finlanda, precum si Rovaniemi.

Admirarea Aurorei Boreale, plimbari cu sania trasa de cainii husky ori de reni, tururi cu snowmobilul, pescuitul la copca, traversarea Cercului Polar si, bineinteles, vizitarea satului lui Mos Craciun si implicit a Oficiului Postal unde Mosul si spiridusii sai primesc toate scrisorile copiilor de pretutindeni, ori diverse sporturi de iarna, cum ar fi schiatul sau snowboarding-ul sunt printre principalele activitati de care turistii se pot bucura in timpul unei excursii in Laponia.

5, 6 sau 7 zile acasa la Mos Craciun cu Eturia si Razvan Pascu. Plecari pe 13, 18, 22 sau 26 Decembrie

Agentia de turism Eturia in colaborare cu Razvan Pascu, cunoscutul consultant in marketing turistic, au creat si anul acesta 4 pachete de vacanta cu zbor direct charter din Bucuresti spre Laponia in perioada Craciunului. Mii de turisti romani au calatorit pana acum cu Eturia si Razvan Pascu in Laponia, fiind al patrulea an la rand cand acestia organizeaza chartere pentru aceasta destinatie. O parte dintre turisti se si reintorc in aceste grupuri de Laponia, fiind incantati de peisaje, activitati, de magia locurilor, dar si de organizarea si profesionalismul agentiei si insotitorilor de grup la fata locului.

,,Un sejur de cinci-sapte zile, cu zbor charter/direct, cazare la hoteluri de 4 stele in regim demipensiune si facilitati precum sauna in camera, animator roman pentru copii pe toata durata calatoriei, transferuri, ghizi locali, asigurare de calatorie ṣi storno, imbracaminte termoizolanta, insotitori de grup din partea agentiei si cateva excursii incluse porneste de la 2650 euro/adult si de la 2.250 euro/copil” a declarat Sorin Stoica, CEO Eturia, agentia de turism care propune aceasta vacanta turistilor sai, amatori de calatorii in destinatii deosebite.

“Mă bucur să fiu parte pentru al patrulea an la rand din acest proiect de poveste alaturi de partenerii mei de la Eturia. Vacantele organizate de noi sunt sigure, fara batai de cap pentru turisti si sunt foarte solicitate tocmai pentru ca ne implicam 110% in organizarea lor. Vom avea 4 plecari, pe 13, 18, 22 si 26 Decembrie 2024, potrivite atat pentru cei care vor sa petreaca sarbatorile acasa in familie, cat si pentru cei care vor sa aiba parte de Craciun sau Revelion cu multa zapada si magie.” a declarat Răzvan Pascu, consultant in marketing turistic si antreprenor, partener al Eturia pe circuite in destinatii exotice aparte.